الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 13 يوليو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 13 يوليو/ تموز 2026



** المتابعات الإخبارية

* دولي

- التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات متبادلة طالت فيها هجمات إيرانية الكويت والبحرين وقطر والأردن وعُمان، وسط تضارب بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ تؤكد واشنطن أنه مفتوح بينما تحذر طهران من أنه مغلق حتى إشعار آخر.

- بدء تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن مع عودة التصعيد الأمريكي الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط، وإعلان طهران إغلاق مضيق هرمز.

- جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي بطلب من الحكومة اليمنية لبحث التطورات بالبلاد، لا سيما بعد اتهامها إيران "بخرق السيادة اليمنية" من خلال إرسال الطائرة الإيرانية "ماهان" لـ"نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران" في 3 يوليو الجاري.

- زيارة غير محددة المدة يجريها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، تشهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

* تركيا

-وزير الخارجية هاكان فيدان يشارك في قمة القادة لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا ممثلًا عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

* إسرائيل

- المواقف والخارطة السياسية بعد تحديد موعد الانتخابات العامة في 27 أكتوبر 2026، ومداولات الكنيست (البرلمان) مع الاستعدادات لحله رسميا في 17 يوليو الجاري لانتهاء أمد ولايته الحالية.

* فلسطين

- مؤتمر صحفي تعقده وزارة الزراعة بقطاع غزة "للحديث عن تداعيات وآثار حرب الإبادة الجماعية على القطاع الزراعي بعد مرور 1000 يوم على جريمة الإبادة".

- وقفة أسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، مخصصة لمناصرة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* لبنان

- مؤتمر صحفي في بيروت يعقده عدد من النواب اللبنانيين من أجل الدعوة إلى تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز صلاحياتها.

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء السبت، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 آلاف و322 قتيلا و12 ألفا و210 جرحى منذ 2 مارس 2026، وفق وزارة الصحة.

*تونس

- إضراب ليوم واحد بقطاع النقل العام غير المنتظم احتجاجا على "تراجع السلطات عن وعودها بزيادة تعريفة المواصلات"، ويشمل خدمات سيارات الأجرة والنقل الجماعي والنقل الريفي، وهو قطاع حيوي يساهم في التخفيف من أزمات النقل داخل المدن وخارجها.

* السودان

- التداعيات وردود الفعل على إصدار محكمة سودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، حكما غيابيا بإعدام قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو حميدتي و15 آخرين بعد إدانتهم في قضية قتل والي غرب دارفور السابق خميس أبّكر.

---------------

** التقارير الخاصة

*تركيا

1- من مسدس "موهاج" لبندقية "أوفيس".. توسع تركي في سوق السلاح العالمي (تقرير)

تقرير يستعرض الطفرة النوعية في صادرات الصناعات الدفاعية التركية التي تجاوزت 10.8 مليارات دولار في عام واحد، مع تسليط الضوء على نجاح شركة "هوغلو" في اختراق الأسواق العالمية بمنتجات مبتكرة مثل مسدس "موهاج" وبندقية القنص "أوفيس"، بجانب استراتيجية الشركات التركية في تطوير أسلحة ذات استخدام عسكري ومدني وترسيخ مكانة تركيا كلاعب محوري في سوق الدفاع العالمي (النشرة التركية/ قونيا /سواش غولر/ صور وفيديو/ 650 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- قرية جلجليا بالضفة.. منازل المغتربين هدف دائم لهجمات المستوطنين (تقرير)

تقرير يسلط الضوء على معاناة أهالي قرية "جلجليا" وسط الضفة الغربية، حيث يتعرض العديد من منازلها المملوكة لمغتربين فلسطينيين يحملون جنسيات أمريكية وبرازيلية والخالية بشكل شبه دائم، لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الساعين لتهجير السكان قسرا والاستيلاء على أراضيهم، في هجمات تبدد هدوء القرية تحت وطأة الترهيب، والحرق، وإتلاف الممتلكات (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 750 كلمة)

3- موز اليمن.. الجفاف وارتفاع التكاليف يهددان موسم المزارعين (تقرير)

تقرير يتناول المفارقة التي يعيشها قطاع زراعة الموز في اليمن، والذي حقق عام 2024 أعلى مستوى إنتاج تاريخي له بنحو 135 ألف طن، إلا أن هذا الإنجاز يواجه مخاطر تهدد استدامته وربحيته، وفي مقدمتها شح الموارد المائية بفعل التغيرات المناخية، والارتفاع الباهظ في تكاليف الإنتاج والنقل، وتفاقم أزمة أسعار الوقود اللازم لتشغيل مضخات الري، ما يضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع صعوبات تهدد مصدر رزقهم الوحيد (النشرة العربية/ اليمن/ محمد السامعي/ فيديو/ 950 كلمة)

4- مونديال 2026.. لماذا يفضل أجانب الاستماع إلى المعلقين العرب؟ (تقرير)

يتناول التقرير ظاهرة تميز "التعليق الكروي العربي" خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، مستعرضا نجاح المعلقين العرب في تحويل المباريات إلى تجربة شعورية حماسية تتجاوز حدود الملعب، وذلك من خلال استخدام لغة عاطفية وإيقاع متدفق وقدرة فائقة على الوصف والتشويق، وكيف أصبحت هذه الأصوات علامة فارقة في المونديال، محققة تفاعلا جماهيريا واسعا امتد تأثيره إلى أوساط إعلامية عالمية (النشرة العربية/ القاهرة/ حسين القباني/ 1200 كلمة)

------------

* ملتميديا

- قرية جلجليا بالضفة.. منازل المغتربين هدف دائم لهجمات المستوطنين

- موز اليمن.. الجفاف وارتفاع التكاليف يهددان موسم المزارعين