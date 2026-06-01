الأجندة اليومية للنشرة العربية - الاثنين 1 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الاثنين 1 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، غداة تقارير دولية عن تعديلات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة مذكرة تفاهم أرسلت لإيران عبر الوسطاء لإبداء موقفها منها.

- جلسة طارئة متوقعة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، بناء على طلب فرنسا.

- تستضيف العاصمة الكورية سيول يومي 1 و2 يونيو الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون بين دول القارة والبلد الآسيوي في مختلف المجالات، بمشاركة وزراء خارجية عرب بينهم وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف.

- بدء تداولات الأسبوع بالأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن وسط ترقب مستمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

- انطلاق الانتخابات البرلمانية والمحلية في إثيوبيا بمشاركة 54 مليون ناخب وغياب صناديق الاقتراع عن إقليم تغراي و8 دوائر انتخابية في إقليم أمهرة وسط خلافات سياسية وتوترات أمنية مع الحكومة الفيدرالية، وتوقعات بزيادة حظوظ رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه "الازدهار".

* إسرائيل

- جلسة متوقعة للكنيست (البرلمان) يصوت خلالها بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه. ​​​​​​​

- الخسائر شبه اليومية جراء هجمات "حزب الله" على الأهداف العسكرية الإسرائيلية، غداة مقتل عسكري وإصابة 4 آخرين خلال معركة جنوبي لبنان، وإصابة 4 أشخاص جراء سقوط مسيرة مفخخة في مستوطنة بيت هليل شمالا.

* لبنان

- عدوان إسرائيل المتصاعد، غداة توسيعها التوغل البري جنوبي لبنان إلى ما بعد نهر الليطاني واحتلالها قلعة الشقيف الاستراتيجية، في أوسع توغل منذ عام 2000، وردود الفعل العربية والدولية على ذلك.

- المعاناة الإنسانية المستمرة وزيادة أعداد القتلى والجرحى والنازحين جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي، غداة إعلان وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و412 قتيلا و10 آلاف و269 جريحا وأكثر من مليون نازح، منذ 2 مارس الماضي.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- ردود الفعل الفلسطينية والعربية المتوقعة على قرار الجيش الإسرائيلي، تمديد عدوانه عبر ما يسميه "العملية العسكرية" بمخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية حتى نهاية يوليو المقبل.

* السودان

- مستجدات المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم مدينة الكُرْمُك بولاية النيل الأزرق المحاذية لحدود إثيوبيا، غداة ورود أنباء عن اقتراب الجيش من الوصول لمحيط المدينة التي تسيطر عليها حاليا "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها.

* رياضة

** مباريات ودية

- البرازيل / بنما

- النرويج / السويد

- تركيا / شمال مقدونيا

- النمسا / تونس

* التقارير الخاصة:

* تركيا

1- من الطبيعة للتاريخ .. سياح روس يكتشفون كنوز السياحة الثقافية بتركيا (تقرير)

تقرير عن بدء شركات السياحة الروسية تكثيف اهتمامها بالسياحة الثقافية في جنوب شرقي تركيا، بعد جولة تعريفية شملت مدنًا تاريخية مثل غازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين وديار بكر، وصفها مشاركون روس بأنها "وجهة جديدة ومختلفة" قادرة على جذب الباحثين عن التاريخ والثقافة بدلًا من الرحلات الشاطئية التقليدية (النشرة التركية/ ماردين وديار بكر/ خليل إبراهيم سنجار وعزيز أصلان/ صور وفيديو/ 550 كلمة)

* الشرق الأوسط

2- حصاد تحت النار والحصار.. مزارعو غزة يجمعون قمحهم بأدوات بدائية (تقرير)

تقرير يتناول الظروف القاسية التي يتعرض لها مزارعو قطاع غزة خلال موسم حصاد القمح الحالي، مع نقص الوقود والآليات الزراعية وشح المياه والبذور في ظل تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين والحصار المستمر على القطاع، ما دفعهم للعودة إلى وسائل الحصاد اليدوية التقليدية، في محاولات متواضعة لتأمين الغذاء، وسط ظروف أمنية مخيفة، حيث تجاور حقولهم مناطق ما زالت تحتلها قوات إسرائيلية (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 600 كلمة)

* دولي

3- تواطؤ وتلاعب.. الإعلام الغربي يروّج لسرديات إسرائيل عن الإبادة بغزة (تقرير)

تقرير ضمن سلسلة أعدتها الأناضول بعنوان "الفلسطينيون في الإعلام العالمي" لتسليط الضوء على تلاعب الإعلام الغربي باللغة والمصطلحات من أجل تبني السردية الإسرائيلية خلال حرب الإبادة على غزة، إذ استخدمت صحف مثل "نيويورك تايمز" ومجلة "تايم" الأمريكيتين تعبيرات وصفت المقاتلين الفلسطينيين بـ"الإرهابيين" بدلًا من "المقاومين"، وحذفت الفاعل من أخبار متعلقة بجرائم إسرائيلية مثل "قتل مدنيون في غزة" (النشرة التركية/ أنقرة/ حسن طوسون/ 850 كلمة)

4- خبير: حرب إيران تسرّع الانتقال للطاقة المتجددة والتخزين أبرز التحديات (مقابلة)

مقابلة مع خبير الطاقة المتجددة يوسف الزاز، قال خلالها إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على سلاسل الإمداد في المنطقة، تسرّع من توسيع استخدام الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي خاصة للدول المستوردة للنفط والغاز، لكنه أوضح أن الانتقال لن يكون فوريا أو على المدى القصير ولن يلغي الحاجة إلى النفط والغاز بسرعة، مشيرا إلى عدة تحديات تواجه الدول أبرزها تخزين الطاقة المنتجة لحين استخدامها (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ 900 كلمة)

*ملتيميديا

