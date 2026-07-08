الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 8 يوليو 2026

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- اليوم الثاني والأخير من القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تستضيفها العاصمة أنقرة، وذلك للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها "قمة إسطنبول" بالعام 2004.

* دولي

- التداعيات وردود الفعل بعد عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بعد تعرض 3 ناقلات نفط وغاز لهجمات أثناء عبورها خلال 24 ساعة، بينها ناقلتان قطرية وسعودية، وسط إدانات خليجية ومطالبات لإيران بوقف الممارسات المهددة لأمن المنطقة وسلامة الملاحة.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار والتي أدت حتى مساء الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4320 قتيلا و12203 جريحا منذ 2 مارس الماضي، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

* فلسطين

- جولة لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في محافظة بيت لحم، تشمل لقاءات مع رؤساء البلديات، وزيارة بلدة "برك سليمان" التي تتعرض لهجمات مستوطنين إسرائيليين.

- التداعيات الإنسانية لخروقات إسرائيل المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والاعتداءات شبه اليومية للجيش والمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

* الجزائر

- تستضيف الجزائر اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية برئاسة وزيرا خارجية البلدين، ويبحث علاقات التعاون بمجالات عدة بينها الطاقة والمياه والتجارة والنقل وتنمية المناطق الحدودية.

* العراق

- اليوم الثاني والأخير من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في العراق، وتوجه موكبه الجنائزي لزيارة مرقدي الإمام علي في النجف والإمام الحسين في كربلاء، قبل العودة إلى مشهد الإيرانية لمواراته الثرى، الخميس.

* السودان

- التطورات، غداة مقتل 15 مدنيا في هجومين نفذتهما طائرات مسيّرة بولاية شمال كردفان الاثنين والثلاثاء، ودعوة الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع انزلاق مدينة الأُبيّض إلى كارثة إنسانية وأمنية أوسع، متهما قوات الدعم السريع باستهداف الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء.

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** التقارير الخاصة

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

1- من هرمز إلى بانياس.. العراق ينوع منافذ تصدير النفط (تقرير)

تقرير يتناول اعتزام الحكومة العراقية إعادة تفعيل مسار تصدير النفط عبر الأراضي السورية في إطار مساعيها لتنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في ظل المخاطر الأمنية التي شهدها الممر البحري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالتخطيط لتصدير نحو 50 ألف برميل يوميا من نفط البصرة بصهاريج إلى ميناء بانياس شمال غرب سوريا تمهيدا لإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية (النشرة التركية/ بغداد/ حيدر قره آلب/ صور وفيديو/ 600 كلمة)

2- كرة القدم بدل العبور لأوروبا.. مبادرة رياضية مغربية لإدماج المهاجرين (تقرير)

تقرير عن مبادرة أكاديمية الجمعية المغربية لإدماج الشباب الإفريقي "أميجا" التي تهدف إلى صقل مواهب المهاجرين غير النظاميين في كرة القدم، وذلك كبديل عملي وآمن لتجنب مخاطر الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتأتي الخطوة في ظل سعي الرباط لمعالجة مشاكل الهجرة غير النظامية وإدماج المهاجرين في مناشط مستقبلية مفيدة (النشرة العربية/ الرباط/ خالد المجدوب/ فيديو/ 750 كلمة)

3- أمام واقع التفتت.. هل يدفع نداء 11 سجينا المعارضة التونسية إلى التوحد؟ (تقرير)

تقرير يتناول الجدل السياسي في تونس حول مدى فاعلية "نداء الوحدة" الذي أطلقه 11 سجينا سياسيا قبل أيام، ناشدوا فيه قوى المعارضة التوحد "لاستعادة المسار الديمقراطي والحريات"، ويستعرض التساؤلات المطروحة حول قدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها وتشكيل جبهة موحدة، في ظل واقع سياسي تتهمه المعارضة بالانزلاق نحو "حكم فردي"، بينما تشدد السلطات على أن الإجراءات القانونية تأتي في سياق تهم جنائية وليس سياسية (النشرة العربية/ تونس/ عادل الثابتي/ 800 كلمة)

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** ملتيميديا

- كرة القدم بدل العبور لأوروبا.. مبادرة رياضية مغربية لإدماج المهاجرين