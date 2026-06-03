الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 3 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 3 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* تركيا

- وزير الخارجية هاكان فيدان، يجري زيارة رسمية إلى إندونيسيا، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين.

- ⁠وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، يحل ضيفا على طاولة محرري وكالة الأناضول.

* دولي

- مستجدات اليوم الثاني والأخير من جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الأمريكية، امتدادا لجولتين في 14 و23 أبريل الماضي، وجولة ثالثة في 14 و15 مايو الماضي، في إطار مسار تفاوضي ترعاه واشنطن ويعارضه "حزب الله".

- مستجدات جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط ترقب مستمر منذ أسابيع.

- المشاركات العربية المتوقعة في فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 المنعقد بين 3 و6 يونيو، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 130 دولة.



- تداولات الأسواق المالية وأسعار النفط والمعادن وسط ترقب مستمر للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران.

* فلسطين

- وفد دولي يشمل ممثلين من أكثر من 15 دولة يزور تجمع "خان الأحمر" السكني الفلسطيني شرقي القدس، عقب تعليمات أصدرها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قبل أيام، بإخلاء قسري للتجمع.

- الأب مناويل مسلم، قسيس ورجل دين مسيحي فلسطيني بارز، وراعي كنيسة اللاتين في قطاع غزة سابقا، يتسلم جائزة "الشجاعة" المقدمة من جامعة ماردين أورتوكلو في تركيا، على يد المطران وليم الشوملي، ورئيس بلدية بيرزيت فراس بربار.

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية للضفة الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية بأنحاء الضفة.

- الخسائر شبه اليومية جراء هجمات "حزب الله" على أهداف عسكرية إسرائيلية بجنوب لبنان، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من أفراده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

* لبنان

- تطورات عدوان إسرائيل المتصاعد في ظل توسيع توغلها البري جنوبي لبنان، غداة دخول قوات الجيش اللبناني إلى الحي المسيحي بمدينة صور جنوبي البلاد، حيث باشر بإجراءات أمنية.

* مصر

- القاهرة تستضيف اجتماعا لفصائل فلسطينية لبحث مقترحات لإنهاء الجمود في تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



** رياضة

* مباريات ودية

- هايتي / نيوزيلندا

- الدنمارك / الكونغو الديمقراطية

- لوكسمبورغ / إيطاليا

- هولندا / الجزائر

- بولندا / نيجيريا



* الدوري المغربي

- الرجاء الرياضي / نهضة بركان

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** التقارير الخاصة

* تركيا

1- سفير الصين بأنقرة: مستعدون لتعزيز ربط "الحزام والطريق" بـ"الممر الأوسط" التركي (مقابلة)

مقابلة أجرتها الأناضول مع السفير الصيني لدى تركيا جيانغ شيويبين، بمناسبة مرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث قال السفير إن الصين تسعى إلى تعميق مواءمة مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مع مشروع "الممر الأوسط" التركي، خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 50 مليار دولار، وتجاوز إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في تركيا 3.2 مليارات دولار حتى العام الماضي. (النشرة التركية/ أنقرة/ جان أفصوي/ صور وفيديو/ 700 كلمة).

* الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- أزمة مياه تهدد آلاف النازحين جنوب غزة وتحذيرات من توقف الآبار (تقرير)

يستعرض التقرير أزمة المياه وتأثيرها على النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، حيث يعتمد نحو 30 ألف نازح على مياه الآبار في المنطقة، ما يهدد حياتهم مع اقتراب توقف عمل المولدات الكهربائية نتيجة نقص الوقود جراء الحصار الإسرائيلي. مسؤول الإعلام في بلدية خان يونس، صائب اللقان، قال للأناضول إن إسرائيل دمرت أكثر من 300 ألف متر من شبكات المياه، إضافة إلى استهداف 34 بئر مياه بصورة مباشرة. (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 700 كلمة).

3- "برك سليمان" الأثرية.. بين مساعي السيطرة الإسرائيلية وتحركات فلسطينية لحمايتها (تقرير)

تقرير يرصد تصاعد المخاوف الفلسطينية من مخططات إسرائيلية تستهدف منطقة "برك سليمان" الأثرية والسياحية جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، عقب أيام من اقتحام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، للموقع برفقة مستوطنين ومسؤولين إسرائيليين، وما أعقب ذلك من تحركات فلسطينية رسمية وشعبية لحماية المنطقة. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 750 كلمة).

* دولي

4- "أنغكور وات".. معلم كمبوديا التاريخي ومحركها السياحي الأكبر (تقرير)

تقرير يبرز قصة تحول معبد هندوسي شُيّد قبل نحو 900 عام إلى أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم، حيث يواصل مجمع "أنغكور وات" استقطاب ملايين الزوار سنويًا ودعم الاقتصاد الكمبودي عبر قطاع السياحة الذي يعد ثاني أهم مصدر للدخل في البلاد بعد قطاع صناعة الملابس الجاهزة، فيما تستحوذ منطقة أنغكور على الحصة الأكبر من العائدات السياحية. (النشرة التركية/ سيام ريب/ صالح باران/ صور وفيديو/ 500 كلمة).

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*ملتيميديا

- أزمة مياه تهدد آلاف النازحين جنوب غزة وتحذيرات من توقف الآبار

- "برك سليمان" الأثرية.. بين مساعي السيطرة الإسرائيلية وتحركات فلسطينية لحمايتها