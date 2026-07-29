الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 29 يوليو 2026

تجدون فيما يلي المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة المدرجة على أجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 29 يوليو/ تموز 2026.

** المتابعات الإخبارية:

* تركيا

- اليوم الثاني والأخير من زيارة وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم إلى تركيا، غداة لقائه نظيره التركي هاكان فيدان، حيث بحثا الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية للعلاقات بين البلدين.

* دولي

- مستجدات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل هدوء نسبي خلال الأيام الأخيرة.

- اختتام اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 28 و29 يوليو/ تموز، وإعلان قرارها بشأن أسعار الفائدة، في ظل تداعيات التوترات العسكرية في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي.

- متابعة ندوتين إلكترونيتين تنظمهما وكالة الطاقة الدولية، لعرض نتائج تقرير "المراجعة العالمية للهيدروجين لعام 2026" وتتناولان أبرز تطورات إنتاج الهيدروجين والطلب عليه عالميًا.

* إسرائيل

- نتائج لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ومستجدات زيارته إلى الولايات المتحدة.

* فلسطين

- التطورات الميدانية في الضفة الغربية في ظل تصاعد الاقتحامات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، إضافة إلى الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

* ليبيا

- متابعة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لعام 2026، التي تشهد منافسة بين 6 مرشحين، أبرزهم رئيس المجلس الحالي محمد تكالة، ورئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، إلى جانب الأعضاء أبو القاسم قزيط، وصلاح ميتو، وأحمد يعقوب، ومصطفى التريكي.

* تونس

- وزير الخارجية محمد علي النفطي يختتم مشاركته في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر مفوضية الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

* المغرب

- مستجدات جهود السلطات في رصد وإخماد الحرائق في مناطق متفرقة بالبلاد.

* اليمن

- مستجدات التصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، غداة إعلان الجيش مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة بانفجار لغم في الحديدة، قال إنه من مخلفات الحوثيين.

- تطورات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، غداة تحذير البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي من عواقب بيئية وخيمة للهجمات على السفن النفطية.

*السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، في ظل تقدم الجيش بمناطق شمال وشمال غربي ولاية شمال كردفان، وسيطرته على مناطق استراتيجية في الولاية بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي تراجعت إلى مناطق خاضعة لسيطرتها غربي مدينة بارا.

** الرياضة

تصفيات دوري أبطال أوروبا

كرايوفا / ليفسكي صوفيا

النجم الأحمر / لارن إف سي

غورنيك زابجه / فنربهتشه

قايرات ألماتي / أومونيا نيقوسيا

سلوفان براتيسلافا / سابورتالو

شتورم غراتس / هارتس

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

دوكاجيني / لوغانو

كوبنهاغن / بوليسيا

رابيد فيينا / سانتا كولومبا

كأس أمم إفريقيا للسيدات

غانا / الرأس الأخضر

الكاميرون / مالي

** التقارير الخاصة

* تركيا

1- متحف تركي.. أحفاد مهاجري الحرب العثمانية الروسية يحفظون تراث أجدادهم (تقرير)

تقرير يتحدث عن متحف قرية سلاملار بولاية دوزجه شمال غربي تركيا، الذي أنشأه أهالي القرية لحفظ تراث أجدادهم المهاجرين الأتراك الذين قدموا من بلغاريا إلى دوزجه خلال الحرب العثمانية الروسية، ولتخليد ذكرى زيارة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى القرية عام 1934. ويقول مختار قرية سلاملار سنان جفتجي للأناضول إن كل قطعة من المقتنيات المعروضة في المتحف يعود عمرها إلى نحو 150 عاما. (النشرة التركية/دوزجه/ غوكسل جنيد إيكده/صور وفيديو/590 كلمة)

*الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- بعد أحداث تل.. هل تدخل الضفة الغربية مرحلة جديدة من التصعيد؟ (تقرير)

يتناول التقرير تداعيات الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون على بلدة تل جنوب غربي نابلس، شمالي الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما يناقش التقرير ما إذا كانت تلك الأحداث تمهد لمرحلة جديدة من التصعيد، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو. (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبو سمرة/ دون صور أو فيديو/ 900 كلمة)

3- حفيد "غاندي العرب" يروي رحلة اللجوء إلى تركيا والعودة إلى الجولان (مقابلة)

يروي ابن رشد حاج بيرام، حفيد المفكر السوري الراحل جودت سعيد، قصة مغادرة عائلته سوريا عام 2012، ورحلة اللجوء التي قادتها إلى تركيا، كما يتناول تأثير الحرب في مسقط رأسه بمنطقة الجولان وما خلفته من دمار، مستعرضًا فكر جده، الذي دعا إلى نبذ العنف وإحداث التغيير عبر الحوار. (النشرة العربية/ سوريا/ عمر فاروق مدان أوغلو/ صور وفيديو/ 800 كلمة)

**ملتيميديا

- متحف تركي.. أحفاد مهاجري الحرب العثمانية الروسية يحفظون تراث أجدادهم

- حفيد "غاندي العرب" يروي رحلة اللجوء إلى تركيا والعودة إلى الجولان

