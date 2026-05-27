الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 27 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 27 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- بدء حجاج بيت الله الحرام منسك ثالث أيام الحج المعروف برمي الجمرات، وذبح الأضاحي تزامنا مع حلول أول أيام عيد الأضحى، غداة الوقوف بعرفات الركن الأعظم بالحج.

- أجواء أول أيام عيد الأضحى في غالبية الدول العربية والإسلامية بأداء الصلوات في المساجد الكبرى والساحات.

- مصير جهود الوساطة الباكستانية وأطراف إقليمية ودولية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، بعد توتر بين الطرفين أعقب تفاؤلا حذرا منذ أيام بشأن الاقتراب من توقيع مذكرة تفاهم تمهد لاتفاق شامل ينهي الحرب.

* إسرائيل

- جلسة محاكمة مقررة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

* فلسطين

- إقامة صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بالقدس وفي المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* لبنان

- أجواء العيد مع تصاعد العدوان الإسرائيلي عبر إنذارات الإخلاء والقصف وتوسيع التوغل البري جنوبي لبنان، رغم وقف إطلاق النار ومسار التفاوض المستمر مع بيروت برعاية أمريكية.

*السودان

- التطورات السياسية والميدانية، غداة إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي داخل البلاد، واسترداد الجيش 3 مناطق بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

* رياضة

** دوري المؤتمر الأوروبي (النهائي)

- كريستال بالاس / رايو فاليكانو​​​​​​​

