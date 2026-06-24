الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 24 يونيو 2026

** المتابعات الإخبارية

دولي

- اليوم الثاني وقبل الأخير من استضافة واشنطن جولة خامسة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط توقعات بتحديد الأطراف "مناطق تجريبية" تنسحب منها القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان لتُنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني.

- جهود الوساطة الباكستانية والقطرية لاستكمال مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك غداة إعلان إيران أن المحادثات مع واشنطن في سويسرا، انتهت بتشكيل مجموعات عمل لمعالجة قضايا رفع العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار.

- اليوم الثاني وقبل الأخير من جولة خليجية استهلها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالإمارات وتشمل الكويت والبحرين لبحث "مذكرة التفاهم مع إيران وجهود تأمين الملاحة في مضيق هرمز".

- مباراتا البوسنة والهرسك / قطر (المجموعة الثانية) على ملعب "سياتل ستاديوم"، وسويسرا / كندا (المجموعة الثانية) على ملعب "بي سي بليس ستاديوم" ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

* إسرائيل

- مظاهرات متوقعة في 19 مدينة إسرائيلية دعا إليها اليهود المتدينون "الحريديم" للاحتجاج على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية.

- اجتماع متوقع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لمناقشة الملف السوري وعلاقته بلبنان على خلفية مقترح ترامب بشأن سوريا" وفق القناة 12 العبرية.

* لبنان

- التطورات الميدانية غداة رصد الأناضول 10 هجمات إسرائيلية جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار، أسفر أحدها عن مقتل شخصين وإصابة ثالث في بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد.

* فلسطين

- معاناة الفلسطينيين الإنسانية جراء تداعيات الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- ردود الفعل المتوقعة على إعلان وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإزالة المظلة الموجودة في صحن المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، تمهيدا لتنفيذ مشروع لتسقيف الصحن، معتبرة أن الخطوة تمثل "اعتداء سافرا" على المسجد ومحاولة لتغيير معالمه الإسلامية والتاريخية.

* تونس

- اليوم الثاني وقبل الأخير من إضراب بقطاع المصارف وشركات التأمين، دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة الأجور.

* مصر

- لقاء مرتقب في القاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف.

* سلطنة عمان

- اليوم الثاني من زيارة غير محددة المدة يجريها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى مسقط يبحث خلالها تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

* سوريا

- جلسة محاكمة لعاطف نجيب، العميد السابق في النظام المخلوع، الذي يواجه تهما بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في محافظة درعا جنوبي البلاد شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.

* السودان

- التطورات الأمنية والإنسانية، غداة إعلان الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة "البار" إحدى معاقل الحركة الشعبية بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، مع استمرار تحذيرات دولية من هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الأُبَيِّض مركز ولاية شمال كردفان التي تؤوي نحو مليون نازح.

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* التقارير الخاصة

** تركيا

1- "خان الجوخ" التاريخي.. قلب صناعة الذهب في إسطنبول (تقرير)

يتناول التقرير تاريخ "خان الجوخ" التاريخي في إسطنبول، الذي تأسس خلال القرن الثامن عشر مركزا لتجارة الأقمشة الصوفية قبل أن يتحول إلى أحد أبرز مراكز صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في تركيا.



يضم حاليا 287 منشأة تجارية تعمل غالبيتها في هذا القطاع وتصدر بعض منتجاتها للخارج (النشرة التركية/ إسطنبول/ قآن أولو ومجاهد أنس سوينج/ صور وفيديو/ 800 كلمة)

** الشرق الأوسط

2- خشية هجمات المستوطنين.. مزارعو "سنجل" بالضفة يعجلون حصاد القمح (تقرير)

تقرير يتناول معاناة مزارعي بلدة سنجل وسط الضفة الغربية أثناء موسم حصاد القمح، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الزراعية.



ويعمل المزارعون على حصد المحصول ونقله بسرعة من الحقول إلى داخل البلدة خشية تعرضه للحرق أو السرقة أو الإتلاف، بينما تعيش البلدة أوضاعا صعبة نتيجة فقدان نحو نصف أراضيها الزراعية وإحاطتها ببؤر استيطانية وإجراءات عزل إسرائيلية (النشرة العربية/ رام الله/ قيس أبوسمرة/ صور وفيديو/ 750 كلمة)

3- إسرائيل دمّرت مكتبته ولم تكسر شغفه.. "سعد" يواصل بيع الكتب في غزة (تقرير)

تقرير عن الفلسطيني محمد رمضان سعد الذي يواصل شغفه عبر تحويل خيمة متواضعة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى مكتبة مؤقتة، حيث يعرض مئات الكتب التي نجح في انتشالها بنفسه من أنقاض منزله المدمر أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية بعد رحلة بحث مضنية، مؤكداً أن الكتاب يمثل بالنسبة له "أساس حياة ومعرفة منذ 36 عاما ولا يمكن التفريط فيها رغم ما طال المؤسسات الثقافية من دمار" (النشرة العربية/ غزة/ حسني نديم/ فيديو/ 550 كلمة)

4- بعد منعه حضور حفل تكريمه.. صحفي سوداني يتهم بريطانيا بالتمييز (مقابلة)

مقابلة للأناضول مع الصحفي السوداني محمد أمين اتهم خلالها السلطات البريطانية بممارسة "التمييز والرقابة غير المباشرة" بحق الصحفيين السودانيين، بعد رفض طلبه للحصول على تأشيرة دخول، ما حرمه من حضور حفل تكريمه في لندن رغم فوزه بإحدى أبرز الجوائز الإعلامية الدولية عن تغطيته للحرب المستمرة في السودان (النشرة العربية/ لندن/ زحل دميرجي/ صور وفيديو/ 700 كلمة)

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* ملتميديا

- هجمات المستوطنين.. مزارعو "سنجل" بالضفة يعجلون حصاد القمح

- إسرائيل دمّرت مكتبته ولم تكسر شغفه.. "سعد" يواصل بيع الكتب بغزة