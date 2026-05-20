الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 20 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأربعاء 20 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- تطورات "أسطول الصمود العالمي" الذي أعلن، الثلاثاء، اعتراض إسرائيل بشكل "غير قانوني" لجميع سفنه في المياه الدولية، ودخول أكثر من 87 ناشطا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اختطافهم من جانب إسرائيل.

- مستجدات الجهود الدبلوماسية لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم عسكري على إيران كان مقررا الثلاثاء، وتوعد متحدث الجيش الإيراني محمد أكرمينا، بفتح "جبهات جديدة" في حال تعرضت بلاده لهجوم أمريكي إسرائيلي جديد.

- متابعة ردود الفعل الفلسطينية والعربية على قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني شرق مدينة القدس وسط الضفة الغربية المحتلة.

- مستجدات زيارة رسمية يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بكين يومي 19 و20 مايو الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

- وكالة الطاقة الدولية تنشر تقريرها السنوي بشأن "التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية"، والذي يحدد ويقيم آخر التطورات في مجال وسائل النقل الكهربائية في العالم.

* تركيا

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يلتقي في العاصمة أنقرة نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

* فلسطين

- الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* إسرائيل

- تصويت مرتقب بالقراءة التمهيدية في البرلمان الإسرائيلي على مشاريع قانون لحل الكنيست، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة يرجح أن تُنظم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

* لبنان

- خروقات إسرائيل المستمرة للهدنة السارية منذ 17 أبريل الماضي والممددة حتى مطلع يوليو المقبل.

* المغرب

- محادثات بالعاصمة الرباط تجمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، على هامش مشاركتهما في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لدعم السلام في المنطقة الفرنكفونية (الدول التي يشيع فيها استخدام اللغة الفرنسية) والتي يستضيفها المغرب اليوم الأربعاء.

* تونس

- جلسة للمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة للنظر في القضية المعروفة باسم "الجهاز السري لحركة النهضة"، والتي تشمل رئيس الحركة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومسؤولين أمنيين سابقين.

* ليبيا

- ورشة عمل في العاصمة طرابلس بعنوان "مراجعة الأنشطة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية في إطار الهجرة وأمن الحدود"، تنظمها وزارة الخارجية الليبية بحضور بعثة الاتحاد الأوروبي وممثلي بعثات المنظمات والدول ذات العلاقة.

** رياضة

* الدوري الأوروبي (النهائي)

- فرايبورغ / أستون فيلا



* الدوري السعودي

- الخليج / الأهلي

- النجمة / الشباب



* الدوري المصري الممتاز

- المصري / الأهلي

- بيراميدز / سموحة

- الزمالك / سيراميكا كليوباترا

** التقارير الخاصة

1- مركبات "باركان" التركية.. قدرات فريدة تتجسد في مناورات "أفس 2026" (تقرير)

تقرير يتحدث عن استعراض شركة "هافلسان" التركية للصناعات الدفاعية قدرات مركباتها البرية المسيرة "باركان 3" في مناورات "أفس 2026" التي تشارك فيها 52 دولة والمستمرة من 16 أبريل حتى 21 مايو الجاري وتنظم مرة كل عامين. في توجه يعكس تطلع تركيا لتعزيز الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة باعتبارها "قوة مضاعفة" في الحروب الحديثة. (النشرة التركية/ أنقرة/ فردوس بولوت كارتال/ صور وفيديو/ 560 كلمة).

2- "الترتيبات الأمنية" بين لبنان وإسرائيل.. وقف للتصعيد أم محاولة لفرض وقائع جديدة؟ (تقرير)

تقرير يركز على اتجاه المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، والتي دخلت مرحلة أكثر حساسية وتعقيدا، من نقاش بشأن تثبيت وقف إطلاق النار إلى البحث في ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمد، حيث يرى المحلل السياسي آلان سركيس، في حديث للأناضول، أن نقاش الترتيبات الأمنية "بدأ بالفعل بعيداً عن الإعلام"، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيكون المكلف الوحيد بإدارة الأمن في الجنوب، مع احتمالية أن يشكل الاتفاق الأمني مدخلاً لترتيبات سياسية أوسع. بينما يرى المحلل العسكري العميد المتقاعد هشام جابر، أن المطالب الإسرائيلية بنزع سلاح "حزب الله" "تعجيزية"، وتتجاوز قدرة الوفد اللبناني على اتخاذ قرارات بشأنها. (النشرة العربية/ بيروت/ وسيم سيف الدين/ 1000 كلمة).

3- ممثل للروهينغا: انتخابات ميانمار لا تنهي معاناتنا (مقابلة)

ممثل المجلس الوطني الروهينغي أنور الأراكاني، قال في حوار مع الأناضول، إن الانتخابات التي شهدتها ميانمار قبل 5 أشهر، للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري عام 2021 "لم تغير جوهر النظام"، وليست سوى "استبدال للزي العسكري بملابس مدنية"، موضحا أن الجيش لا يزال يفرض ضغوطًا واسعة على الأقليات العرقية والدينية، وعلى رأسها الروهينغا، من خلال مصادرة الأراضي وإحراق المنازل ودفع السكان إلى النزوح. (النشرة التركية/ قوجه ايلي/ أحمد فرقان مرجان/ صور وفيديو/ 750 كلمة).

4- على "صاج" خيمتها.. لبنانية تبادر لإطعام نازحين في بيروت (تقرير)

تقرير يبرز مبادرة الحاجة أم محمد زعيتر (70عاما) التي تستخدم فرنها الصغير داخل خيمتها في منطقة "البيال" بالواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية بيروت، لتحضير المئات من خبز المناقيش وتوزيعه مجانا على النازحين في المنطقة المقدر عددهم بألف شخص والذين دفعتهم الحرب الإسرائيلية إلى ترك منازلهم والعيش في المخيمات. (النشرة العربية/ بيروت / وسيم سيف الدين/ صور وفيديو/ 600 كلمة).

* ملتيميديا

