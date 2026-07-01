الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 1 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر ونتائجها، حيث قال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنهما سيزوران الدوحة الثلاثاء للقاء الوسطاء القطريين لمناقشة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

نائب وزير الخارجية الإيراني يبحث مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران والولايات المتحدة.

اليوم الثاني من زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري، وتشمل مباراتي إنجلترا والكونغو الديمقراطية وبلجيكا والسنغال.

متابعة المؤتمر السنوي الـ120 لرابطة مسؤولي المالية الحكومية، المنعقد بين 28 يونيو و1 يوليو 2026 في شيكاغو.

فلسطين

متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ أكتوبر 2025، التي أسفرت عن مقتل 1053 فلسطينيًا وإصابة 3406 آخرين، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

متابعة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، المقرر عقده في بلدة الرام، بمشاركة أعضائه في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة عبر اتصال مرئي، لتقييم الوضع الرياضي وبحث إمكانية استئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات القائمة.

إسرائيل

توقيع الولايات المتحدة وإسرائيل اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لإقامة سفارة أمريكية دائمة في القدس، علمًا بأن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية قبل احتلالها بالعام 1948.

ترجيح تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يمنح مكانة خاصة لطلاب معاهد تدريس التوراة.

متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

سوريا

الإعلان عن قائمة الرئيس أحمد الشرع المتضمنة 70 اسمًا من أعضاء "مجلس الشعب السوري"، وهم ثلث الأعضاء.

العراق

متابعة تداعيات ملف "صولة الفجر" التي أدت إلى اعتقال عشرات البرلمانيين والمسؤولين على خلفية تهم بقضايا فساد.

السودان

تطورات الأوضاع غداة إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح 219 ألفًا و319 شخصًا من ولايات كردفان الثلاث في السودان، خلال الفترة من 25 أكتوبر 2025 إلى 23 يونيو الجاري، جراء الاشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

التقارير الخاصة

تركيا

1- ذاكرة عثمانية بمنزل عراقي.. أرشيف عائلي يوثق التاريخ (تقرير)



تقرير يستعرض قصة عائلة عراقية في محافظة أربيل (شمال) نجحت في الحفاظ على أرشيف تاريخي نادر يضم وثائق رسمية ومقتنيات تعود إلى العهد العثماني، بينها شهادة ميلاد عمرها 166 عامًا، وجوازات سفر وهويات وأختام وصندوق ذخيرة عثماني ومقتنيات تراثية أخرى.



ويتولى المهندس فخر الدين محيي الدين أسعد منذ نحو عشر سنوات الحفاظ على هذا الإرث، لكنه يعرب في حديث للأناضول عن استغرابه لعدم إبداء أي مؤرخ أو باحث أكاديمي اهتمامًا جديًا حتى اليوم بدراسة هذه الوثائق، رغم قيمتها التاريخية الواضحة. (النشرة التركية / همين حسين - حيدر شاهين / صور وفيديو / 550 كلمة)

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2- تونس ومنطقة التبادل الحر القارية.. بين فرصة استراتيجية وتحديات التفعيل (تقرير)



تقرير حول زيارة الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وامكيلي ميني إلى تونس، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ المنطقة وآفاق التعاون مع تونس.



ويقول مدير مؤسسة ابن رشد للدراسات الاستراتيجية العربية والإفريقية كمال بن يونس للأناضول إن تونس لم تعد مطالبة فقط بإعلان انتمائها إلى السوق الإفريقية، بل بتحويل هذا الانتماء إلى مبادرات تجارية ملموسة، فيما يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن الزيارة تعكس محاولة إدماج تونس بشكل أعمق داخل المنطقة التجارية الحرة للقارة الإفريقية. (النشرة العربية / تونس / عادل الثابتي / 900 كلمة)

3- متنزه "السكون".. جنة معلقة فوق تعز يرتادها اليمنيون صيفًا (تقرير)



تقرير يسلط الضوء على "السكون"، وهو متنزه شُيّد في مدينة التربة بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن على منحدر جبلي بإطلالات شاهقة وكهوف ومزارع وغرف خاصة وألعاب، ويبدو كحدائق معلقة على ارتفاع نحو 2200 متر فوق سطح البحر.



ويقول زوار إن المكان يوفر تجربة هروب من حرارة الصيف وأجواء من الهدوء والاسترخاء، مع إطلالات طبيعية مميزة تفوق الصور الواقعية. (النشرة العربية / اليمن / محمد السامعي / فيديو / 500 كلمة)

ملتيميديا



- منتزه السكون.. جنة معلقة فوق تعز يلوذ بها يمنيون صيفًا