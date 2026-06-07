الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 7 يونيو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 7 يونيو/ حزيران 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومراقبة مواقف الأطراف المعنية وتداعيات أي تفاهمات محتملة على المشهد الإقليمي.

* إسرائيل

- متابعة مستجدات الخسائر العسكرية الإسرائيلية في المعارك على الجبهة اللبنانية، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 30 منذ اندلاع الحرب على إيران ولبنان في 28 فبراير/ شباط الماضي.

* لبنان

- متابعة ردود الفعل على مقتل 3 عسكريين لبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة كانت تقلهم قرب بلدة تبنيت بقضاء النبطية جنوبي البلاد.

- الإعلان المرتقب لمواعيد بدء الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية واشنطن، وردود الفعل على ذلك، لا سيما بعد رفض "حزب الله" للاتفاق.

* فلسطين

- خروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- نتائج اجتماع حماس مع الوسطاء في القاهرة، والتفاهمات المحتملة بشأن استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وترتيبات المرحلة الثانية، بما يشمل إدارة القطاع وإعادة الإعمار والسلاح الفلسطيني.

السودان

- التطورات العسكرية والإنسانية في ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق، في ظل استمرار المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتواصل الهجمات بالطائرات المسيرة وحركات النزوح من مناطق القتال.

** المغرب

- متابعة السهرة الختامية للدورة الـ29 من "مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة" بمدينة فاس شمالي المغرب، بمشاركة فرقة "الدراويش المولوية" الصوفية التركية والفنان العالمي سامي يوسف.

** الأردن

- مستجدات زيارة رسمية غير معلنة المدة بدأها السبت رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، إلى الأردن، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين أردنيين لبحث العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

** رياضة

* مباريات ودية

- البرازيل / مصر

- تركيا / فنزويلا

- الأرجنتين / هندوراس

- عمان / موزمبيق

- الدنمارك / أوكرانيا

- كرواتيا / سلوفينيا

- اليونان / إيطاليا

- المغرب / النرويج



* بطولة فرنسا المفتوحة (النهائي)

- فلافيو كوبولي / ألكسندر زفيريف

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** التقارير الخاصة

1- بحلول رقمية.. أنظمة تعليمية بلمسات تركية تخدم مدارس بريطانيا (تقرير)

يرصد التقرير قصة نجاح رجل الأعمال التركي علي غوريال، مؤسس شركة "برومكوم" للتكنولوجيا التعليمية، التي أصبحت أنظمتها تستخدم في واحدة من كل خمس مدارس المملكة المتحدة، مستعرضا مسيرة الشركة منذ تأسيسها عام 1986، ودورها في دعم التحول الرقمي للمدارس البريطانية عبر تطوير أنظمة لإدارة العملية التعليمية وتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور. (النشرة التركية/ لندن/ بهلول جتينقايا/ 650 كلمة).

2- الانتخابات البرلمانية في أرمينيا.. اختبار نجاح التجديد أو العودة للتقليد (تقرير)

تقرير يتناول أهمية الانتخابات البرلمانية في أرمينيا المقررة اليوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، بوصفها اختبارا لمشروع رئيس الوزراء نيكول باشينيان القائم على المصالحة الإقليمية والانفتاح على دول الجوار، في مقابل دعوات المعارضة إلى تشديد الموقف تجاه أذربيجان وتعزيز العلاقات مع روسيا، وسط اهتمام أمريكي وأوروبي وروسي بمستقبل التوازنات في جنوب القوقاز. (النشرة التركية/ أنقرة/ غوكخان جليكر/ 750 كلمة).

3- قانونيون يطلبون ضم استهداف "أسطول الصمود" لتحقيقات "الجنائية" (تقرير)

يرصد التقرير تفاصيل التحرك القانوني الذي تقدم به خبراء وقانونيون إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع التحقيقات الخاصة بفلسطين، بحيث تشمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، كما يستعرض الاتهامات المتعلقة بالاعتقال وسوء المعاملة واستهداف المهمة الإنسانية، والمرتكزات القانونية للطلب، وإمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. (النشرة التركية/ لاهاي/ سلمان آقسنقر/ 850 كلمة).

