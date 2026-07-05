الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 5 يوليو 2026 تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 5 يوليو 2026

أبرز المتابعات الإخبارية

* دولي



- مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي: اليوم الثاني من الحداد الوطني في طهران، مع صلاة الجنازة الرسمية واستقبال وفود دولية. المراسم تستمر حتى 9 يوليو عبر محطات في إيران والعراق، وتنتهي بدفنه في قم بمدينة مشهد.

- مستجدات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية: متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، مع توقعات باستئناف جولات جديدة قريبا رغم استمرار التوترات وهشاشة وقف إطلاق النار.

- كأس العالم 2026: متابعة المباريات الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

- الأوضاع في فنزويلا: استمرار تداعيات الزلزالين المدمرين (24 يونيو)، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2595 قتيلا.

- متابعة أسواق النفط الذي يواصل التراجع نحو مستويات ما قبل الحرب (برنت حول 71-73 دولارا للبرميل) مع زيادة ملحوظة منذ مطلع يوليو في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بعد اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران (17 يونيو)، رغم أن الوضع لا يزال هشا وسط استمرار المراقبة الأمنية.



* فلسطين

- مستجدات زيارة وفد حركة "حماس" إلى مصر، التي بدأت الثلاثاء لبحث مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه.

- متابعة الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- مستجدات الوضع الصحي للطبيبين حسام أبو صفية و مروان الهمص غداة توجيه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوة عاجلة للصليب الأحمر لزيارتهما قبل قتلهما تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، كما حذرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية من خطر داهم يهدد حياة أبو صفية داخل سجن "نيتسان"، مطالبة بتدخل فوري لإنقاذه.



* إسرائيل

- متابعة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ولبنان.

- مستجدات الغموض الذي يخيم على الجدول الزمني لانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان، رغم توقيع "اتفاق الإطار" مع بيروت قبل أيام.

* لبنان

- التطورات الميدانية في جنوبي لبنان، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار و"اتفاق الإطار" الموقع مؤخرا.

- مستجدات الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان غداة إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد، من أصل أكثر من مليون فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم.

* قطر

- اليوم الثاني من زيارة غير محددة المدة يجريها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لقطر، حيث التقى السبت، مع نظيره محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين، ودعم جهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار.

* اليمن

- مستجدات تصعيد الحوثيين ضد السعودية عقب تهديدهم باستهداف مطارات ومصالح حيوية في المملكة، وما يرتبط بذلك من مواقف وتحركات بعد توعد تحالف دعم الشرعية بالرد "بكل حزم وبقوة غير مسبوقة" على أي محاولات لاستهداف السعودية أو انتهاك سيادة اليمن.

وفي أحدى المواقف، أعرب تكتل يمني يضم 22 حزبا، السبت، عن وقوفه مع السعودية في مواجهة تصعيد الحوثيين، مطالبا الحكومة الشرعية بمواجهة الجماعة بكل حزم في كل الجبهات.

* الجزائر

- ترقب النتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) التي جرت الخميس، وتعليق الأحزاب والمراقبين الدوليين عليها.

* السودان

- التطورات الأمنية في ولاية النيل الأزرق وسط السودان مع تقدم الجيش نحو مدينة الكرمك الاستراتيجية، كذلك الأوضاع الأمنية في كردفان ودارفور.

- - انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين، بما يشمل تطورات الأوضاع الإنسانية والميدانية، لا سيما في مدينة الأبيض، التي تشهد منذ نحو شهر، هجمات بطائرات مسيرة للدعم السريع استهدفت محطة الكهرباء الرئيسة ومحطات الوقود ومواقع مدنية أخرى، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

* رياضة



دور الـ16

- البرازيل / النرويج

** التقارير الخاصة

1- حرفي أرمني يحول متجره العريق في حلب إلى مطعم ومتحف (تقرير)

حول الصائغ الأرمني مانو كوركجيان (70 عاما) منذ 12 عاما ورشته القديمة المخصصة لصياغة الذهب في مدينة حلب شمالي سوريا إلى مطعم صغير يقدم أطباق المطبخ الحلبي التقليدي وسط أجواء تمزج بين الطعام والتحف التاريخية. ويضم المكان مطبخا وغرفتين بطاولة واحدة فقط، ما يمنح المكان طابعا منزليا خاصة. كما يزخر المطعم بساعات أثرية وقطع قديمة تعكس ذاكرة المدينة، ليمنح الزوار تجربة تتجاوز تناول الطعام.

2- كأس العالم 2026.. فلسطين حاضرة في المدرجات والساحات (تقرير)

يرصد التقرير اتساع مظاهر التضامن مع فلسطين خلال منافسات كأس العالم 2026، والتي برزت من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب والساحات العامة، وتنظيم فعاليات احتجاجية من جماهير دول مختلفة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات الرياضية العالمية لعزل إسرائيل. ويستعرض مشاهد الدعم التي سجلتها جماهير من تركيا والمغرب والبوسنة والهرسك وقطر وفرنسا والبرازيل، إضافة إلى رسائل التضامن التي ظهرت في محيط المباريات، وإهداء مدرب المنتخب المصري حسام حسن تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 للشعب الفلسطيني. (النشرة التركية/ نيويورك/ فاتح أرل/ صور/ 700 كلمة)