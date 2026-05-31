الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 31 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 31 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- متابعة بدء عودة الحجاج تدريجيا إلى بلدانهم، بعد أداء أكثر من مليون و700 ألف حاج من داخل السعودية وخارجها، للشعيرة.

- جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات لمحسن رضائي مستشار المرشد الإيراني، قال فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "خان الدبلوماسية" مرة أخرى، وذلك بسبب "المطالب المفرطة" التي يريدها من طهران.

* فلسطين

- انتهاكات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

- استمرار ردود الفعل الفلسطينية على إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل في القائمة السوداء للعنف الجنسي، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، الخطوة بأنها "واقعية وموضوعية".

* لبنان

- استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما تسفر عنه، حيث قتلت تل أبيب السبت، 8 أشخاص وأصابت 18 آخرين بهجمات على عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

- متابعة ردود الفعل بعد تصريحات أدلى بها للأناضول مصدر عسكري لبناني رفيع، قال فيها إن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني، ووصل إلى قرى وبلدات في شمال النهر، بينها زوطر الشرقية وشقيف أرنون، وأصبح على تخوم مدينة النبطية.

- مستجدات المفاوضات بين بيروت وتل أبيب والتي ستستأنف الثلاثاء بواشنطن وذلك غداة حديث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عن أن التفاوض مع إسرائيل هو الخيار "الأقل كلفة" على بلاده.

* إسرائيل

- التطورات في الشمال بعد تصاعد هجمات "حزب الله" بالصواريخ والمسيرات، وغداة إعلان الجيش الإسرائيلي، تعليق أنشطة التعليم وإغلاق الشواطئ في المناطق الحدودية مع لبنان، تزامنا مع تصعيد المواجهات.

- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل للمرة الـ91 أمام المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

- استمرار العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مناطق شمالي إسرائيل حتى مساء الأحد.

* اليمن

- تطورات الرحلات الجوية في اليمن غداة إعلان الخطوط الجوية اليمنية تعليق الرحلات من وإلى جزيرة سقطرى اعتبارا من الأحد بسبب أزمة الوقود.

* رياضة

* مباريات ودية

- الإكوادور / السعودية

- المكسيك / أستراليا

- سويسرا / الأردن

- ألمانيا / فنلندا

- الولايات المتحدة / السنغال

* التقارير الخاصة:

*تركيا

طلاب معاهد مهنية في تركيا يرممون المساجد بمهاراتهم (تقرير)

تقرير يتحدث عن تحوّل التعليم المهني في تركيا من الدروس النظرية داخل الورش الصفية إلى مشاريع ميدانية تخدم المجتمع مباشرة، من خلال مشاركة طلاب المعاهد المهنية في أعمال صيانة وترميم وتنظيف المساجد. كما يسلط الضوء على سعي المدارس المهنية إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لديهم، عبر منحهم خبرة عملية حقيقية. (النشرة التركية/أضنة/يعقوب صاغلام – مصطفى أونال أويصال/ صور وفيديو/ 506 كلمات)

*الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

حرفيون في حلب يقاومون اندثار صناعة السجاد اليدوي (تقرير)

يتناول التقرير تمسك حرفيين في مدينة حلب السورية بصناعة السجاد اليدوي وترميمه، رغم تراجع المهنة بشكل كبير خلال سنوات الحرب والهجرة والأزمات الاقتصادية. ويركز على جهود الحرفيين للحفاظ على هذا التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة، بالتزامن مع محاولات المدينة استعادة نشاطها الحرفي والثقافي ضمن مرحلة التعافي وإحياء الأسواق والمهن التقليدية بعد الحرب. (النشرة التركية/حلب/ أحمد قره أحمد/صور وفيديو/571 كلمة).

