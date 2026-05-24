الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأحد 24 مايو 2026

تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الأحد 24 مايو/ أيار 2026.

** المتابعات الإخبارية

* دولي

- متابعة المستجدات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، وإجراء اتصالات وصفها بـ"الجيدة" مع قادة تركيا ومصر وقطر والإمارات والبحرين والأردن وولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني، بشأن اتفاق محتمل مع إيران، وردود الفعل الإقليمية والدولية على ذلك.

* فلسطين

- رصد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية.

* لبنان

- متابعة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، غداة مقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء نحو 30 هجوما إسرائيليا.

* إسرائيل

- تطورات المواجهة على الجبهة الشمالية، مع تواصل هجمات "حزب الله" بالصواريخ والمسيرات المفخخة ردا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

* الأردن

- لقاء يجمع وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الفنزويلي إيفان هيل، تعقبه تصريحات صحفية.

* المغرب

- رصد أجواء نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته الأحد في الرباط، بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

** رياضة



* الدوري الإنجليزي الممتاز

- برايتون / مانشستر يونايتد

- كريستال بالاس / أرسنال

- ليفربول / برينتفورد

- مانشستر سيتي / أستون فيلا

- سندرلاند / تشيلسي

- توتنهام - إيفرتون

- وست هام / ليدز يونايتد



* الدوري الإسباني

- فياريال / أتلتيكو مدريد



* الدوري الإيطالي

- نابولي / أودينيزي

- ميلان / كالياري

- كريمونيزي / كومو

- هيلاس فيرونا / روما

- تورينو / يوفنتوس



* دوري أبطال إفريقيا (إياب النهائي)

- الجيش الملكي المغربي / ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

** التقارير الخاصة

1- الخليل.. اعتداءات المستوطنين والأزمة المالية تهدد موسم الأضاحي (تقرير)

يشكو تجار ومواطنون في سوق الأغنام بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية من تراجع الإقبال على شراء الأضاحي قبيل عيد الأضحى، في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين. ويؤكد مربو مواش أن اعتداءات المستوطنين وسرقة الأغنام في مناطق البادية ومسافر يطا أسهمت في ارتفاع الأسعار وتراجع أعداد المواشي المعروضة للبيع. (النشرة العربية/ الخليل/ قيس أبو سمرة/ صور وفيديو/ 900 كلمة).

2- لقمة العيش" أم الشعيرة؟.. خيارات اليمنيين في عيد الأضحى "أحلاها مر"(تقرير)

يرصد التقرير ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق اليمن قبيل عيد الأضحى، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية، ما يدفع عائلات إلى الاستغناء عن الأضحية أو بيع مواشيها لتأمين احتياجاتها الأساسية، بينما يشكو مواطنون وتجار من تراجع حركة الشراء مقارنة بالأعوام السابقة (النشرة العربية/ اليمن/ الأناضول/ فيديو/ 656 كلمة).

3- تركيا تقترب من تشغيل سونار محلي لصيد الألغام البحرية (مقابلة)

تقرير يرصد اقتراب دخول أول سونار تركي محلي لصيد الألغام البحرية الخدمة الفعلية، ضمن جهود أنقرة لتعزيز استقلالها التقني في الأنظمة الدفاعية الحساسة، مع تسليط الضوء على قدراته المتقدمة وخطط دمجه في سفن البحرية التركية، إضافة إلى توجه الصناعات الدفاعية نحو المركبات غير المأهولة وتقنيات الحرب البحرية الحديثة. (النشرة التركية/ إسطنبول/ فردوس بولوت قرطل/ فيديو/ 500 كلمة)

