استثمارات تركية لتعزيز البنية الصحية في كازاخستان (تقرير) تواصل الشركات التركية تعزيز حضورها في منطقة آسيا الوسطى عبر مشاريع استراتيجية متنامية، كان أحدثها اتفاقية تمويل لإنشاء مستشفيين كبيرين في كازاخستان.

أنقرة / عائشة بوجو أوغلو بودور / الأناضول

** رئيس مجلس إدارة "مجموعة يدا" حسين أرسلان:

وقعنا اتفاقية تمويل بقيمة 600 دولار لإنشاء مستشفيين حديثين في كازاخستان بطاقة استيعابية 1385 سريرا

كازاخستان تمثل إحدى أهم محطات توسع المجموعة خارج تركيا، وأنجزنا بناء مطار آقطاو الدولي خلال 13 شهرا فقط

ننفذ مشروعا زراعيا في مدينة بيتروبافلوفسك على مساحة 25 هكتارا لإنتاج المبيدات والأسمدة العضوية المعدنية

هذه الخطوة تعكس اتساع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين تركيا وكازاخستان، خصوصا في قطاع الرعاية الصحية والبنية التحتية.

وخلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كازاخستان في 15 مايو/ أيار الجاري، وقّع البلدان سلسلة اتفاقيات شملت 13 قطاعا، منها النقل والبناء والصحة والاستثمار.

ومن أبرز ما وقعه البلدان اتفاق تمويل بقيمة 600 مليون دولار لإنشاء مستشفيين حديثين في كازاخستان بمدينتي تركستان (جنوب) وبيتروبافلوفسك (شمال)، بحضور الرئيس أردوغان ونظيره قاسم جومرت توكاييف.

المشروع بين شركتي "مجموعة يدا" التركية و"سامروك-كازينا" الكازاخية، يتضمن إنشاء مستشفيين بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 1385 سريرا، بواقع 760 بمدينة تركستان، و625 في بيتروبافلوفسك.

** محطة رئيسية للاستثمارات التركية

وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة يدا" حسين أرسلان، إن كازاخستان تمثل إحدى أهم محطات توسع الشركة خارج تركيا.



وأوضح في تصريحات للأناضول، أن الشركة تنشط في كازاخستان منذ نحو عقدين في مجالات متعددة تشمل البناء والصناعة والصحة وتشغيل المطارات.

وأضاف أرسلان أن خبرة "مجموعة يدا" في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أتاحت لها نقل تجربتها إلى "الوطن الثاني وأرض الأجداد"، في إشارة إلى كازاخستان.

وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ مشاريع صحية ضخمة في البلاد، منها مستشفى جامعة أستانا الطبية بسعة 1067 سريرًا، إلى جانب مشروعي تركستان وبيتروبافلوفسك، ما يرفع إجمالي استثماراتها في قطاع الصحة بكازاخستان إلى أكثر من ألفي سرير.

**استثمارات تتجاوز القطاع الصحي

ولفت أرسلان إلى أن استثمارات المجموعة في كازاخستان لا تقتصر على قطاع الصحة، بل تشمل كذلك مجالات الطيران والصناعة والعقارات والقطاع البحري.

وذكر أن الشركة فازت عام 2007 بأول مشروع وفق نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية "بي أو تي" في كازاخستان، وهو مشروع مطار آقطاو الدولي (غرب)، حيث أنجزت بناءه خلال 13 شهرًا وما تزال تتولى تشغيله حتى اليوم.

وزاد أن مطار تركستان الدولي، الذي أنجز خلال جائحة كورونا في غضون 11 شهرا، يُعد أول مطار يُبنى بالكامل من الصفر في المنطقة منذ الحقبة السوفيتية.



وأردف أن المشروع يُنظر إليه باعتباره من أكثر المطارات تطورا في كازاخستان من حيث البنية التحتية والتحديث التقني.

** مجمع صناعي ومشاريع زراعية

وأكمل أرسلان أن مجمع "يدا الصناعي" في العاصمة أستانا يجمع سبعة مصانع تحت سقف واحد، في مشروع يستهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الواردات والعجز التجاري.

ويضم المجمع منشآت لإنتاج الغازات والمعدات الطبية، والأثاث الطبي والمكتبي، والأبنية مسبقة الصنع، ومنتجات الألمنيوم، إضافة إلى مرافق لإنتاج الغلايات والأوعية المضغوطة، فيما يجري حاليًا إنشاء مصنع لإنتاج الألواح العازلة.

وأضاف أن المجموعة تنفذ أيضا مشروعا زراعيا في مدينة بيتروبافلوفسك على مساحة 25 هكتارا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) لإنتاج المبيدات والأسمدة العضوية المعدنية، بهدف دعم الإنتاج الزراعي في البلاد.

** مشاريع عقارية وبحرية

وأشار أرسلان إلى أن المجموعة شاركت كذلك في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية البارزة، بينها مباني المقرات الرئيسية لمصرفي طوران وكازكوميرتس، إضافة إلى المتحف الوطني الكازاخستاني في مدينة ألماتي (جنوب).

كما كشف عن خطط لإنشاء حوض بناء وصيانة سفن متكامل في منطقة آقطاو، في إطار مساعي الشركة لدعم القدرات البحرية لكازاخستان على بحر قزوين.