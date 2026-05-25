9 شواطئ بولاية قوجا إيلي التركية تحافظ على "العلم الأزرق" اجتازت بنجاح معايير لجنة التحكيم الدولية للعلم الأزرق، المتعلقة بالمعايير البيئية وجودة المياه والسلامة والبنية التحتية للخدمات..

قوجا إيلي/ الأناضول

حافظت 9 شواطئ في قضائي "قره مرسل" و"قانديرا" بولاية قوجه إيلي شمال غربي تركيا، على تصنيف "العلم الأزرق".

وأفاد بيان صادر عن بلدية الولاية، أن 9 شواطئ حافظت على "العلم الأزرق" بعد اجتيازها بنجاح معايير لجنة التحكيم الدولية للعلم الأزرق، المتعلقة بالمعايير البيئية وجودة المياه والسلامة والبنية التحتية للخدمات.

ورفع العلم الأزرق على الشاطئ يعني أنه يطابق المعايير البيئية الصارمة التي تطبقها "مؤسسة التعليم البيئي" الدولية (مقرها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن).



وأوضح البيان أن هذه الشواطئ تعدّ من بين أكثر الشواطئ رواجاً في المنطقة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن الشواطئ التسعة أثبتت مجدداً جودتها العالية من خلال مواصلة الحفاظ على العلم الأزرق.

وأردف أن شواطئ ألتن كمر وإرغلي كوم يالي في قضاء قره مرسل، وشواطئ جبيجي وكربه وباغرغانلي وكوم جاغز وكوفان أغزي وسيرك وميجو في قضاء قانديرا، ستواصل خلال موسم الصيف الحالي توفير مناطق سباحة آمنة ونظيفة وصحية للزوار.

و"العلم الأزرق" علامة تجارية مملوكة لمؤسسة التعليم البيئي الدولية غير الربحية وغير حكومية، وتتكون من 65 منظمة في 60 دولة من أوروبا وإفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.