6 جامعات تركية ضمن أفضل 500 جامعة عالميا لعام 2027 وفق تصنيف مؤسسة كواكواريلي سيموندز البريطانية، إحدى أبرز الجهات الدولية المتخصصة في تصنيف مؤسسات التعليم العالي

أنقرة/ الأناضول

أظهر تصنيف الجامعات العالمية لعام 2027 الصادر عن مؤسسة كواكواريلي سيموندز البريطانية، إحدى أبرز الجهات الدولية المتخصصة في تصنيف مؤسسات التعليم العالي، دخول 6 جامعات تركية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، و11 جامعة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا.

وذكر مجلس التعليم العالي التركي، في بيان الخميس، أن التصنيف المذكور استند إلى معايير تشمل السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين لدى أرباب العمل، والاستشهادات العلمية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين، وشبكات البحث الدولية، ومخرجات التوظيف والاستدامة.

وتصدرت جامعة إسطنبول التقنية الجامعات التركية ضمن أفضل 500 جامعة، بحلولها في المرتبة 279 عالميا، تلتها جامعة الشرق الأوسط التقنية في المركز 305، ثم جامعة كوتش (خاصة) في المرتبة 329، وجامعة البوسفور في المرتبة 345، وجامعة صبانجي (خاصة) في المركز 357، وجامعة بيلكنت (خاصة) في المرتبة 454.

وضمت قائمة أفضل 1000 جامعة عالميا كلا من جامعة حاجت تبه (570)، وجامعة إسطنبول (629)، وجامعة يلدز التقنية (634)، إضافة إلى جامعتي أنقرة وغبزة التقنية في مراتب لاحقة.

وفي مؤشر "سمعة الخريجين لدى أرباب العمل"، حلت ثلاث جامعات تركية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، وهي جامعة الشرق الأوسط التقنية في المرتبة 63، وجامعة إسطنبول التقنية في المرتبة 73، وجامعة البوسفور في المرتبة 75.

وفي مؤشر نجاح توظيف الخريجين، احتلت جامعة البوسفور المرتبة 93 عالميا.

ونقل البيان عن رئيس مجلس التعليم العالي التركي إرول أوزوار قوله إن النتائج تعكس تزايد الاعتراف الدولي بجودة التعليم العالي في تركيا.

وأكد أوزوار أن خريجي الجامعات التركية باتوا يحظون بطلب متزايد في أسواق العمل المحلية والعالمية، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس نجاح سياسات الجودة وتعزيز البحث العلمي والتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.

تُصدر هذه التصنيفات في منتصف العام (عادةً في شهر يونيو) لتكون مرجعاً للطلاب والجامعات في العام الدراسي المقبل. فالتصنيف الذي يصدر في يونيو 2026 يُعد بمثابة الدليل المعتمد للطلاب الذين يخططون للتقديم والالتحاق بالجامعات في العام الدراسي الممتد من 2026 إلى 2027.

