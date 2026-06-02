أنقرة/الأناضول

جامعة "حاجت تبه" الأعلى ترتيبا بين الجامعات التركية، وجاءت في المركز 666 عالميا

احتلت هارفارد المركز الأول عالميا ثم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ثانيا تلتها جامعة ستانفورد ثالثا

دخلت 47 جامعة تركية في تصنيف "أفضل جامعات العالم" لهذا العام، الصادر عن مركز تصنيف الجامعات العالمية (CWUR)، فيما حلت جامعة هارفارد الأمريكية في المركز الأول.

ويأتي التصنيف الذي نشر الاثنين، بعد أن قيّم المركز هذا العام 21 ألف و291 جامعة من 95 دولة، وحدد قائمة تضم أفضل 2000 مؤسسة تعليمية في العالم.

واعتمد التصنيف على أربعة مجالات رئيسية هي: التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، كما استند إلى 7 مؤشرات، أهمها في مجال البحث العلمي: المخرجات البحثية وأهمية المنشورات والتأثير والاستدلالات العلمية.

وجاءت جامعة "حاجت تبه" الأعلى ترتيبا بين الجامعات التركية، في المركز 666 عالميا.

وحلت بعدها ضمن أول ألف جامعة عالميًا كل من جامعة إسطنبول في المركز 707 وجامعة أنقرة (733) وجامعة الشرق الأوسط التقنية (736) وجامعة البوسفور (785) وجامعة إسطنبول التقنية (813) وجامعة مرمرة (939) وجامعة كوتش في المركز 989.

أما الجامعات التركية التي دخلت التصنيف بعد الألف الأولى، فكان من بينها جامعة إيجه التي جاءت في المركز 1052 وجامعة تشوكوروفا (1106) وجامعة إسطنبول – جراح باشا (1127) وجامعة بيلكنت (1140) وجامعة غازي (1151) وجامعة يلدز التقنية (1191) وجامعة دوكوز أيلول (1206)، وغيرها من الجامعات.

هارفارد أفضل جامعة في العالم

واحتلت هارفارد المركز الأول عالميا في القائمة، بعد حصولها على العلامة الكاملة في جميع المؤشرات.

وجاء بعدها، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في المركز الثاني، وجامعة ستانفورد في المركز الثالث، وجامعة كامبريدج في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس جامعة أكسفورد، تلتها جامعة برينستون ثم جامعة بنسلفانيا ثم جامعة كولومبيا وبعدها جامعة ييل ثم جامعة شيكاغو في المركز العاشر.