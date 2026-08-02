بعد أن قدم خدمات لـ289 ألفا و260 مسافرا في يوم واحد، مطلع أغسطس، بحسب وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو..

289 ألف مسافر في يوم.. مطار إسطنبول يحطم رقما قياسيا أوروبيا بعد أن قدم خدمات لـ289 ألفا و260 مسافرا في يوم واحد، مطلع أغسطس، بحسب وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو..

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن مطار إسطنبول سجل رقما قياسيا جديدا على مستوى تركيا وأوروبا، بعد أن قدم خدمات لـ289 ألفا و260 مسافرا في يوم واحد.

وقال أورال أوغلو، في بيان الأحد، إن مطار إسطنبول حطم الرقم القياسي في عدد المسافرين يوم 1 أغسطس/آب الجاري.

وأوضح أن المطار قدم خدماته أمس لـ289 ألفا و260 مسافرا، مضيفا: "وصل مطار إسطنبول إلى أعلى عدد يومي للمسافرين على الإطلاق في تركيا وأوروبا، وحقق بهذا رقما قياسيا جديدا".

وأشار أورال أوغلو إلى أن المطار يواصل تعزيز أهميته الاستراتيجية في قطاع الطيران الدولي يوما بعد آخر.

وأكد أن مطار إسطنبول يحتل مكانة بين المطارات الرائدة عالميا بفضل طاقته الاستيعابية، وبنيته التحتية القوية، وجودة الخدمات التي يقدمها.

وتابع: "هذا الرقم القياسي الجديد أظهر مرة أخرى أن مطارنا عزز موقعه كمركز عالمي للنقل الجوي".