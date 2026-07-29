2.5 مليار دولار صادرات تركية لأمريكا اللاتينية خلال 6 أشهر

أنقرة/ الأناضول

بلغت قيمة صادرات تركيا إلى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتهدف تركيا إلى تعميق علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وتسهيل وصول الشركات التركية إلى أسواق المنطقة، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة التجارة التركية.

وأثمرت استراتيجية الانفتاح على دول أمريكا اللاتينية نموا ملحوظا في العلاقات التجارية، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول المنطقة من 920 مليون دولار عام 2000 إلى 16.4 مليار دولار بعد 25 عاما، أي نحو 18 ضعفا.

وبنهاية العام الماضي، بلغ عدد الشركات العاملة في تركيا برؤوس أموال من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي 688 شركة، فيما وصل حجم استثماراتها المباشرة إلى 3.4 مليارات دولار.

وخلال النصف الأول من 2026، تصدرت المكسيك قائمة أكبر مستوردي السلع التركية في المنطقة، بقيمة 641.7 مليون دولار.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية، بصادرات تركية بلغت قيمتها 458.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

كما شملت أبرز وجهات الصادرات التركية في المنطقة بيرو بقيمة 208.5 مليون دولار، وتشيلي بـ191.7 مليون دولار، وبنما بـ139.6 مليون دولار.

وتسعى تركيا خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع دول المنطقة، بهدف تسهيل وصول الشركات التركية إلى أسواقها، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري.