1.9 مليار دولار صادرات تركيا من إطارات السيارات عام 2025 حلت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا في مقدمة الدول المستوردة للإطارات التركية من بين 155 دولة..

أنقرة/ الأناضول

حققت تركيا رقما قياسيا في صادرات إطارات السيارات عام 2025، إذ بلغت قيمة الصادرات في هذا القطاع 1.9 مليار دولار.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، سجلت صادرات الإطارات المصنوعة من المطاط والمستخدمة في السيارات والدراجات النارية والحافلات والشاحنات مستويات لافتة.

واقتربت صادرات القطاع من 1.7 مليار دولار في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى مليار و849 مليون دولار في 2022، ثم سجلت مليارا و822 مليون دولار في 2023، ومليارا و781 مليون دولار في 2024.

أما في العام الماضي، فقد ارتفعت صادرات الإطارات التركية إلى مليار و894 مليون دولار، مسجلة أعلى مستوى خلال الفترة التي تشملها البيانات.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغت صادرات الإطارات 637 مليونا و344 ألف دولار، ما يؤكد استمرار تركيا كدولة مصدِّرة في هذا القطاع.

وجاءت الدول الأوروبية في مقدمة الأسواق المستوردة من بين 155 دولة حول العالم مستوردة للإطارات التركية.

وحلت ألمانيا في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للإطارات التركية، إذ بلغت قيمة ما استوردته في هذا القطاع 336 مليونا و428 ألف دولار، تلتها إيطاليا بـ177 مليونا و851 ألف دولار، ثم فرنسا بـ116 مليونا و704 آلاف دولار.