118 ألف شخص في إسطنبول.. كانييه ويست يحيي أحد أكبر حفلات العام حضره جمهور كبير من تركيا ومن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وروسيا وبولندا ودول الشرق الأوسط..

إسطنبول/ الأناضول

التقى المطرب العالمي الشهير كانييه ويست، مساء السبت، بعشاق موسيقى الراب في حفل بإسطنبول للمرة الأولى، يعد من بين الأكبر عالميا هذا العام.

وأُقيم الحفل في استاد أتاتورك الأولمبي وحضره جمهور من تركيا ومن خارجها لاسيما من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وروسيا وبولندا ودول الشرق الأوسط.

وشهد الحفل إقبالًا كبيرا، حيث حضره نحو 118 ألف شخص، حيث امتلأ الاستاد قبل ساعات من انطلاقه.

وافتتح ويست، الحفل بأغنية "Father"، بينما اختار أغنية "Stronger" لتكون آخر أغنية في برنامجه الفني.

وخلال عرض استمر نحو ساعتين، قدّم ويست أداء متواصلًا فوق مجسم كروي، وغنّى مجموعة من أشهر أعماله، من بينها "King"و"Runaway" و"Power" و"Flashing Lights" و"Heartless" و"Black Skinhead" و"All The Love" و"Homecoming".

وكان من أبرز عناصر الحفل التصميم المسرحي المستوحى من عروض ويست في استاد "SoFi" بمدينة لوس أنجلوس. فقد تم تحويل المسرح العملاق، المصمم على شكل نصف كرة والمقام في وسط الاستاد، إلى مجسم ضخم للكرة الأرضية باستخدام تقنيات عرض ضوئي عالية الدقة.

وفي العرض الذي شهد استخداما مكثفا للإضاءة والمؤثرات الضبابية والمشاهد البصرية، شارك آلاف الحاضرين بفتح أضواء هواتفهم المحمولة، ما أضفى على المشهد تأثيرا بصريا لافتا. كما شكّلت الأضواء المتجمعة في المدرجات وأرضية الملعب مشاهد مؤثرة داخل موقع الحفل.

ونُقل الحفل مباشرة عبر الحساب الرسمي لكانييه ويست على يوتيوب، ووصل خلال دقائق إلى ملايين المشاهدين.