سفينة الرحلات البحرية "أرويا" وصلت إلى مرمريس في موغلا جنوب غربي تركيا وعلى متنها 2540 سائحا و1119 من أفراد الطاقم..

2540 سائحا يقصدون موغلا التركية على متن فندق عائم سفينة الرحلات البحرية "أرويا" وصلت إلى مرمريس في موغلا جنوب غربي تركيا وعلى متنها 2540 سائحا و1119 من أفراد الطاقم..

موغلا / الأناضول

وصلت سفينة الرحلات البحرية "أرويا" التي ترفع علم مالطا إلى مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا وعلى متنها 2540 سائحا.

وأفاد مراسل الأناضول الاثنين، بأن السفينة التي يبلغ طولها 335 مترا، وصلت مرمريس صباحا بعد أن انطلقت من إسطنبول.

وذكر أن السفينة التي تقل 1119 من أفراد الطاقم، رست في رصيف الميناء ونزل ركابها لزيارة المواقع التاريخية والسياحية في المدينة.

وشارك بعض السياح في رحلات السفاري في المنطقة، على أن تغادر السفينة لاحقا إلى بودروم في نفس الولاية، في محطتها الثانية.