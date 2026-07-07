المبادرة أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004 وتضم قطر والبحرين والكويت والإمارات..

فيدان يشارك في اجتماع مبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لحلف الناتو المبادرة أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004 وتضم قطر والبحرين والكويت والإمارات..

أنقرة/ الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، في اجتماع وزراء خارجية مبادرة إسطنبول للتعاون التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال فيدان في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية أن الاجتماع انعقد على هامش القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الحلف بأنقرة.

ومبادرة إسطنبول للتعاون أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول عام 2004، وتضم قطر والبحرين والكويت والإمارات.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.