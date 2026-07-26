في اتصالين هاتفيين مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، بحسب مصادر في الخارجية التركية...

فيدان يبحث مع الجانبين القطري والباكستاني مفاوضات واشنطن وطهران في اتصالين هاتفيين مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، بحسب مصادر في الخارجية التركية...

إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير، ملف المفاوضات الإيرانية-الأمريكية.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين، الأحد، حسبما أفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول.

وأوضحت المصادر أن فيدان بحث مع نظيره القطري وقائد الجيش الباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.