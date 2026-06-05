نائب الرئيس التركي قال إن أردوغان سيعرض "رؤية تركيا وخطة عملها للذكاء الاصطناعي" على الرأي العام في 13 يونيو

يلماز: تركيا تعتبر الذكاء الصناعي قضية تنموية مرتبطة بالاستقلال الوطني نائب الرئيس التركي قال إن أردوغان سيعرض "رؤية تركيا وخطة عملها للذكاء الاصطناعي" على الرأي العام في 13 يونيو

أنقرة / الأناضول

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الجمعة، إن أنقرة تنظر إلى الذكاء الصناعي باعتباره قضية تنموية واستراتيجية ترتبط بالاستقلال الوطني.

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "الذكاء الصناعي غدا 2026" التي تنظمها جمعية سياسات الذكاء الاصطناعي، بالعاصمة أنقرة، بشراكة إعلامية مع وكالة الأناضول، وبحضور خبراء ومسؤولين وأكاديميين ورواد أعمال في مجال التكنولوجيا.

وأوضح يلماز أن الذكاء الصناعي لم يعد مجرد تقنية عادية، بل أصبح تكنولوجيا تحولية تؤثر في مختلف القطاعات، من الإنتاج والخدمات العامة إلى التعليم والاقتصاد.

وبيَّن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعرض "رؤية تركيا وخطة عملها للذكاء الاصطناعي" على الرأي العام في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد يلماز أن تركيا تعتبر امتلاك القدرات التقنية في هذا المجال جزءا أساسيا من استقلالها الاقتصادي والتكنولوجي.

وشدد على أن تمثيل اللغة التركية بقوة داخل نماذج الذكاء الصناعي يمثل "مسألة استراتيجية"، لذلك تولي الحكومة أهمية كبيرة لتطوير نماذج لغوية ضخمة التركية، تعتمد على البيانات المحلية وتخدم القطاعات الحيوية.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية، حذر يلماز من أن حصر تقنيات الذكاء الصناعي ضمن فئات محدودة قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية.

وشدد على ضرورة نشر مهارات الذكاء الاصطناعي بين مختلف الفئات والمناطق لضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.