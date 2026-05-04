يلماز: السلام في جنوب القوقاز يعود بالنفع على تركيا وأذربيجان وأرمينيا نائب الرئيس التركي جودت يلماز قال إن تحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، يخلق مناخا جديدا في جنوب القوقاز..

يريفان / الأناضول



قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السلام في جنوب القوقاز سيعود بالنفع على تركيا وأذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، الاثنين، على هامش القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة الأرمينية يريفان.

وأشار يلماز إلى أنه تم خلال الاجتماعات تناول كثير من القضايا، من أمن أوروبا إلى الترابط، ومن قضايا الطاقة إلى التطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن التقدم نحو تحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، ومن جهة أخرى، تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، يخلق مناخا جديدا في جنوب القوقاز.

وأضاف: "نعتقد بأن تحقيق السلام والتطبيع في جنوب القوقاز سيعود بالنفع أولا على شعوب المنطقة، أذربيجان وأرمينيا وتركيا، جميع الدول ستستفيد".

وأكد على أهمية "الممر الأوسط"، وأن تعزيزه سيخلق ارتباطا أقوى بين تركيا والقوقاز والجمهوريات التركية، كما سيسهم بشكل كبير في الربط بين أوروبا وآسيا.

والممر الأوسط يعد من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران، بالإضافة إلى الممر البحري عبر قناة السويس.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

وشدد يلماز على أهمية ممر زنغزور في الممر الأوسط، وأنه يعزز الربط بين أذربيجان ونخجوان، كما سيوفر أساسا مهما للتعاون الإقليمي على نطاق أوسع.

وممر زنغزور يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان وجمهورية نخجوان الأذربيجانية ذاتية الحكم المحاذية لتركيا، ويوفر رابطا جديدا بين تركيا وأذربيجان.

وشدد على أن تركيا جزء من أوروبا، وأن أوروبا لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بين الجانبين في مجالات الأمن والاقتصاد والتنافسية.

وذكَّر بأن مسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمر منذ عام 2022، وببدء رحلات الخطوط الجوية التركية بين إسطنبول ويريفان.

ونهاية عام 2021، أعلنت تركيا تعيين سردار قليتش، سفيرها السابق لدى واشنطن، ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان ممثلا خاصا لها في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وختاما شكر يلماز المسؤولين الأرمن وعلى رأسهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

جدير بالذكر أن المجموعة السياسية الأوروبية تشكلت عام 2022 بالتزامن مع شن روسيا حربا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط من ذلك العام، وتهدف إلى التنسيق السياسي بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

وشارك في القمة الحالية قادة من أكثر من 40 دولة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.