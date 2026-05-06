يريفان.. تركيا وأرمينيا تبحثان مسار التطبيع بين البلدين في لقاء بين الممثلين الخاصين لعملية التطبيع السفير التركي سردار قليتش ونائب رئيس البرلمان الأرميني روبن روبينيان..

إسطنبول / الأناضول

بحث الممثلان الخاصان لعملية التطبيع بين أنقرة ويريفان، السفير التركي المتقاعد سردار قليتش ونائب رئيس البرلمان الأرميني روبن روبينيان، مسار التطبيع بين البلدين.

جاء ذلك في لقاء الثلاثاء على هامش منتدى "حوار يريفان 2026" الثالث الذي تستضيفه العاصمة الأرمينية، بحسب مصادر في الخارجية التركية للأناضول.

وذكرت المصادر أن قليتش وروبينيان تبادلا وجهات النظر حول المسار الحالي لعملية التطبيع، وأعربا عن ارتياحهما للاجتماع الأخير التركي الأرميني المشترك حول إعادة تأهيل وتفعيل خط سكة حديد قارص-غومري.

وأفاد الجانبان بأن إعادة تفعيل خط السكة الحديد في أسرع وقت ممكن ستعود بالنفع على كل من تركيا وأرمينيا.

كما تطرق الجانبان إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن الترميم المشترك لجسر "آني" على الحدود بين تركيا وأرمينيا.

وأكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع التعاون الثنائي، وتحسن التواصل بين المؤسسات، وتساهم بشكل كبير في السياحة الإقليمية.

والخميس الماضي، أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز توقيع مذكرة تفاهم مع أرمينيا بشأن الترميم المشترك لجسر "آني" على الحدود بين البلدين، خلال مباحثاته مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.​​​​​​​

ومسار التطبيع بين تركيا وأرمينيا مستمر منذ العام 2022، عندما أعلنت تركيا تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليتش، ممثلا لها، فيما عينت أرمينيا نائب رئيس برلمانها روبن روبينيان، لنفس المنصب في إطار الحوار بين البلدين.