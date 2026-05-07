يدعم المعاقين.. تكريم وكالة الأناضول لإطلاقها مشروع "الأيدي تتحدث"

إسطنبول / الأناضول

حاز مشروع "الأيدي تتحدث" الذي تنفذه وكالة الأناضول على جائزة "اللمسة الذهبية" ضمن فئة الإعلام، الخميس، لإسهاماته في دعم دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع.

وجوائز "اللمسة الذهبية" تقدمها جمعية "تومورجوك" التعاونية في إسطنبول، لتكريم الأعمال التي تعزز القبول الاجتماعي وتخدم مفهوم المجتمع الشامل.

وشهدت النسخة الحالية من الفعالية تنظيم الجوائز ضمن 6 محاور رئيسية هي: الإدارة العامة، والإدارة المحلية، والتعليم، والإعلام، والمجتمع المدني، وعالم الأعمال، مع التركيز على المشاريع التي تدعم حقوق ذوي الإعاقة وتعزز حضورهم المجتمعي.

وحصد مشروع "الأيدي تتحدث" الجائزة في فئة الإعلام بعد أن نال إشادة كاملة من لجنة التحكيم، وذلك بفضل هدفه المتمثل في توفير وصول سريع وموثوق للأخبار للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية عبر لغة الإشارة التركية.

واعتبر المشروع من الأعمال الرائدة في مجال "الإعلام الميسر الوصول"، لا سيما أنه يتيح للمواطنين من ذوي الإعاقة السمعية متابعة التطورات والأحداث الجارية.