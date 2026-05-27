وقف الديانة التركي يوزع 46 ألف حصة لحوم أضاحي في تنزانيا في إطار حملة "نحر أضاحي العيد بالوكالة"

تانغا / الأناضول

يعتزم وقف الديانة التركي توزيع 46 ألفا و650 حصة من لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في تنزانيا، في إطار حملة نحر أضاحي العيد بالوكالة.

وبحسب مراسل الأناضول، أجرى متطوعو الوقف الذين وصلوا تنزانيا، جولات تفقدية في المواقع المخصصة لذبح الأضاحي بمختلف أنحاء البلاد، كما أتموا إجراءات الشراء.

وفي حديث مع الأناضول، أفاد مفتي ولاية قسطمونو التركية، باكير ديرين، المتواجد في تنزانيا في إطار الحملة، بأن الأطباء البيطريين أتموا فحص الأضاحي والتأكد من سلامتها، وأن عمليات الذبح ستستمر طيلة أيام العيد.

وأوضح أنه سيتم ذبح 6 آلاف و650 رأسا من الأبقار في تنزانيا، تحت إشراف رجال الدين التابعين للوقف في 20 منطقة مختلفة بالبلاد.

وأضاف ديرين أن فرق الوقف ستتولى بعد ذلك توزيع لحوم 46 ألفا و650 حصة أضحية على المحتاجين بالبلاد.

​​ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1474.

