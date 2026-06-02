في 85 دولة بينها تركيا بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية..

وقف الديانة التركي يوزع لحوم الأضاحي على نحو 37 مليون محتاج في 85 دولة بينها تركيا بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية..

أنقرة/ الأناضول

أوصل وقف الديانة التركي لحوم الأضاحي إلى 36 مليونا و604 آلاف و826 محتاجا داخل تركيا وخارجها، ضمن برنامج "الأضاحي بالوكالة لعام 2026" الذي نفذه بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.

ووفقا لبيان صادر عن الوقف، الثلاثاء، فقد جرى هذا العام تنفيذ النسخة الـ34 من برنامج الأضاحي بالوكالة، الذي يُنظم منذ عام 1993.

وقال المدير العام للوقف إزاني طوران إن عمليات ذبح الأضاحي كانت وفق الأحكام الإسلامية، بإشراف موظفي الوقف والمتطوعين والأطباء البيطريين.

وأوضح طوران أن البرنامج شمل تنفيذ عمليات الذبح والتوزيع في 85 دولة، بينها تركيا، مع بذل جهود كبيرة لإيصال الأضاحي التي تبرع بها المحسنون إلى مستحقيها.

وأضاف أن لحوم الأضاحي المخصصة لغزة بدأت تُحوَّل إلى معلبات في مصر حيث جرى ذبح الأضاحي، بسبب إغلاق المعابر الحدودية، على أن تُرسل إلى القطاع فور فتح المعابر.

وبيَّن أنه تم ذبح 882 ألفا و44 حصة أضحية ضمن البرنامج هذا العام.