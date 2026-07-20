المشاريع نُفذت في ولايات مختلفة، بالتزامن مع توزيع 5 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب أيتام..

وقف الديانة التركي يفتتح 23 بئرا وسبيلا بأفغانستان المشاريع نُفذت في ولايات مختلفة، بالتزامن مع توزيع 5 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب أيتام..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن وقف الديانة التركي، الاثنين، افتتاح 23 بئرا وسبيلا للمياه في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وقال الوقف في بيان، إنه يواصل حفر آبار المياه وبناء الأسبلة الوقفية في أنحاء البلاد، دون تحديد تواريخ افتتاح المشاريع.

ونقل البيان عن سفير تركيا لدى كابل سادين آي يلدز، تأكيده ضرورة استمرار العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.

وأضاف يلدز أن هذه المشاريع "أمانة من الشعب التركي لدى الشعب الأفغاني الشقيق والصديق".

بدوره، شدد مستشار الخدمات الدينية لدى سفارة تركيا في كابل إمراه قاندمير، على أهمية تلبية احتياجات الناس من المياه بوصفها "نوعا من الصدقة".

وقال قاندمير: "المياه أساس الاحتياجات وأكثرها حيوية، ولا غنى عنها لاستمرار حياة الإنسان بشكل صحي".

وأضاف أن مشاريع حفر الآبار وبناء الأسبلة الوقفية تتواصل في مناطق متفرقة من أفغانستان، بالتعاون بين وقف الديانة التركي ومستشارية الخدمات الدينية في كابل.

وأعرب عن ثقته بأن هذه المشاريع ستتواصل وتتوسع بفضل مساهمات الشعب التركي.



في سياق متصل، وزع وقف الديانة التركي، الاثنين، 5 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب أيتام في أفغانستان، ضمن برامج دعم تعليمي تشمل 5 آلاف طالب.

وقال قاندمير إن المشروع يأتي في إطار حرص الوقف على دعم قطاع التعليم في البلاد.