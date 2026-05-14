وفد تركي يجري جولة في محافظة حلب السورية

حلب/ الأناضول

أجرى وفد تركي، يضم رئيس مجلس أمناء وقف "نشر العلم" بلال أردوغان، الخميس، جولة في محافظة حلب السورية.

وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيرا قايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد غُل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو.

واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب.

والتقى بلال أردوغان، والمسؤولون المرافقون له، بمحافظ حلب عزام الغريب، لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب.

وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين المحليين حول أعمال ترميم الجامع.

كما زار الوفد، أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو.