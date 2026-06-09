وصول أولى رحلات "بيغاسوس" التركية إلى حلب

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الثلاثاء، وصول أول رحلات شركة "بيغاسوس" التركية إلى مطار حلب شمالي البلاد، قادمة من مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول.

وذكرت الهيئة في بيان، أن مطار حلب الدولي استقبل الثلاثاء أولى رحلات شركة "بيغاسوس" القادمة من مطار صبيحة غوكتشن الدولي في إسطنبول، "إيذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين إسطنبول وحلب".

وأشارت إلى أن الخطوة "تعمل على تعزيز الربط الجوي بين المدينتين وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين".

والأحد، أعلنت الهيئة، عن بدء شركة "بيغاسوس" تشغيل رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين مدينتي إسطنبول وحلب، اعتبارا من الثلاثاء.

والشهر الماضي، أعلنت الهيئة ارتفاع عدد الشركات التي استأنفت رحلاتها من وإلى البلاد لـ12 شركة.

يأتي هذا التحول بعد سنوات من التراجع الحاد في حركة العبور الجوي فوق سوريا، والذي بدأ تدريجيا منذ عام 2012 نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة، وما تبع ذلك من تصنيفات دولية اعتبرت الأجواء السورية "مناطق مخاطر".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).