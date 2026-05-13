وزير دفاع بلجيكا يزور مقر "توساش" للصناعات الجوية والفضائية التركية الوزير البلجيكي يزور تركيا رفقة الملكة ماتيلد في إطار بعثة اقتصادية تضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية..

إسطنبول/ الأناضول

زار وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، الأربعاء، مقرّ شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" بالعاصمة أنقرة.

وأعرب المدير العام لـ"توساش" محمد دمير أوغلو، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية عن سعادته باستضافة فرانكن في مقر الشركة.

وأوضح دمير أوغلو أنهم أجروا خلال الزيارة مباحثات مثمرة حول الأعمال الجارية في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران والتعاون الدولي.

وأضاف أن الشركة قدمت لفرانكن إحاطة حول القدرات الوطنية للشركة في مجال الهندسة والحلول التكنولوجية المتقدمة، وسط استعراض الفرص المستقبلية المشتركة.

والأحد، وصلت ملكة بلجيكا ماتيلد إلى تركيا، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ويجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس، في إطار بعثة اقتصادية بقيادة الملكة، تضم أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.



