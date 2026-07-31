واحتواء حرائق أخرى في 3 مناطق مختلفة، مع استمرار عمليات الإطفاء في منطقة تشينه بولاية أيدن، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي..

وزير تركي يعلن السيطرة بالكامل على حريق غابات بفتحية واحتواء حرائق أخرى في 3 مناطق مختلفة، مع استمرار عمليات الإطفاء في منطقة تشينه بولاية أيدن، حسب وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي..

أنقرة/ الأناضول



أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي السيطرة الكاملة على حريق الغابات في منطقة فتحية بولاية موغلا جنوب غربي البلاد، فيما أُخمدت إلى حد كبير حرائق أخرى في 3 مناطق مختلفة.

جاء ذلك في منشور للوزير على منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، بشأن حرائق الغابات في عدد من مناطق البلاد.

وأوضح أن الحرائق في منطثة غومتش بولاية باليكسير، وألانيا بولاية أنطاليا، ومنطقتي غولنار وآيدنجيك بولاية مرسين، باتت إلى حد كبير تحت السيطرة.

وأكد يوماقلي أن عمليات مكافحة الحرائق المتواصلة في منطقة تشينه بولاية آيدن ستستمر دون انقطاع حتى السيطرة عليه بالكامل.

وشدد على أن فرق الإطفاء تواصل عملها ميدانيا وجوا في إطار جهود حماية الغابات التركية.

والخميس، أعلن الوزير السيطرة بالكامل على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي باليكسير وتشناق قلعة (غرب) وأنطاليا (جنوب).​​​​​​​

