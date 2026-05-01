وزير تركي: هدفنا دخول قائمة أفضل 5 دول في العناصر الأرضية النادرة وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار أكد أن مشروع "بيليك أوفا" للعناصر الأرضية النادرة يحظى باهتمام عالمي كبير

أسكي شهير / الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إن مشروع "بيليك أوفا" للعناصر الأرضية النادرة يحظى باهتمام عالمي كبير، مؤكدا أن تركيا تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 5 دول في هذا المجال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته مقر حزبه العدالة والتنمية في ولاية أسكي شهير شمال غربي البلاد، حيث أوضح أن المدينة تُعد من أهم مراكز التعدين والصناعة في تركيا، لذلك اختار قضاء عيد العمال فيها، الموافق 1 مايو/ أيار من كل عام.

وأشار الوزير بيرقدار إلى أن الاقتصاد التركي يشهد نموا كبيرا في الإنتاج والصادرات.



وذكر أن حجم الاقتصاد ارتفع من 230 مليار دولار قبل 23 عاما إلى نحو 1.5 تريليون دولار حاليا، مؤكدا أن الصناعة والإنتاج والصادرات هي المحرك الرئيسي لهذا النمو.

وأضاف أن أسكي شهير تملك أهمية كبيرة في قطاع التعدين، واصفا إياها بـ"عاصمة التعدين".

كما لفت إلى أن المدينة تضم احتياطيات مهمة من معدن البور، الذي يحظى باهتمام عالمي.

وأكد أن "بيليك أوفا" يمثل مشروعا استراتيجيا عالميا في مجال العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد تشهد تنافسا عالميا حادا.

وأضاف: "نهدف إلى أن نكون ضمن أفضل 5 دول في العالم في مجال استخراج العناصر الأرضية النادرة. اليوم، يشهد العالم صراعا محتدما على موارد التعدين، صراعا يتعلق بالحصول على هذه العناصر"

وأفاد بأن تركيا أنجزت بالفعل تشغيل مشروع تجريبي، وأن العمل على إنشاء منشآت صناعية سيبدأ خلال العام الجاري، باستثمار يقارب 600 مليون دولار، ما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل جديدة.

جدير بالذكر أن موقع "بيليك أوفا" بولاية أسكي شهير يحوي احتياطيا قدره 690 ألف طن من العناصر الأرضية النادرة، وهو ثاني أكبر موقع على مستوى العالم.