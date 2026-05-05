وزير الصناعة محمد فاتح كاجر قال في افتتاح معرض "ساها 2026" إن استبعاد تركيا من أي برنامج دفاعي أوروبي قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة لأوروبا

وزير تركي: نمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية الأوروبية وزير الصناعة محمد فاتح كاجر قال في افتتاح معرض "ساها 2026" إن استبعاد تركيا من أي برنامج دفاعي أوروبي قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة لأوروبا

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر إن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا يمتلك القدرة على تلبية احتياجات منظومة الدفاع الأوروبية من خلال محفظة واسعة من المنتجات ذات التكنولوجيا العالية والمثبتة فعاليتها في الميدان.

وأشار كاجر في كلمة خلال افتتاح معرض "ساها 2026" إلى أن المعرض يُظهر حجم منظومة الصناعات الدفاعية التركية التي تضم مؤسسات كبرى وشركات صغيرة ومتوسطة ومعاهد بحثية وشركات تكنولوجية ناشئة.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح كاجر أن تركيا تعد الشريك الذي تحتاجه أوروبا في مجال الحلول الدفاعية، وأن أوروبا التي تتجه لتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الأمنية، يمكنها الاعتماد على تركيا.

وشدد على أن استبعاد تركيا من أي برنامج دفاعي أوروبي قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة لأوروبا، داعيا صناع القرار الأوروبيين إلى تعزيز التعاون مع تركيا.

ولفت إلى أن البنية التحتية الإنتاجية في تركيا المتوافقة مع معايير حلف الناتو تتيح دمج المنتجات الدفاعية التركية بسرعة في أنظمة الدول الحليفة.

وذكر أن الإنفاق الدفاعي العالمي ارتفع بنسبة 41 بالمئة خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 2.9 تريليون دولار في عام 2025، وأن التوترات الجيوسياسية المستمرة تشير إلى استمرار هذا الارتفاع.

وأكد أن بناء صناعات دفاعية متكاملة تشمل البحث والتطوير والبنية التحتية للاختبار والقدرة على الإنتاج المتسلسل والموارد البشرية المؤهلة هو شرط أساسي للاستقلال الكامل والردع القوي.

وأوضح أن نسبة الاعتماد على المنتجات المحلية في مجال الدفاع في تركيا ارتفعت من 20 بالمئة إلى أكثر من 80 بالمئة خلال 23 عاما، مشيرا إلى أن تركيا أضحت واحدة من 10 دول تصمم وتطور وتنتج سفنها الحربية.

وبيّن أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية ارتفعت من 248 مليون دولار عام 2002 إلى أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2025، مما جعل تركيا في المرتبة 11 عالميا في هذا المجال.

وأكد أن تركيا عازمة على أن تصبح من الدول الرائدة في تقنيات الحرب، مشيرا إلى أهمية الفضاء كقطاع استراتيجي.

وختم كلمته بالتشديد على أن تحقيق أهداف تركيا في الصناعات الدفاعية يعتمد على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية والجامعات، وكذلك بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن فعاليات معرض "ساها 2026" في إسطنبول انطلقت بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون مفتوحا للعامة في 9 مايو الجاري.

