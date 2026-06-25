قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن الحروب والتوترات في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة في خطوط النقل، ما جعل مشروع "طريق التنمية" بديلاً استراتيجياً.

وزير تركي: "طريق التنمية" بديل استراتيجي للنقل في ظل الاضطرابات قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن الحروب والتوترات في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة في خطوط النقل، ما جعل مشروع "طريق التنمية" بديلاً استراتيجياً.

أنقرة/ الأناضول

وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو للأناضول:

- المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية ستتمثل في تنفيذ خط السكك الحديدية

- العراق يعمل على إنشاء موانئ جديدة من أجل المشروع، أبرزها ميناء الفاو

- مشروع طريق التنمية سيُربط لاحقاً بالممر الأوسط، بغية تعزيز مسارات النقل

- المشروع يتضمن في تركيا 2088 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية، منها 615 كيلومترا جديدة

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن الحروب والتوترات في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة في خطوط النقل، ما جعل مشروع "طريق التنمية" بديلاً استراتيجياً.

ومشروع "طريق التنمية" يشمل طريقا بريا وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

ويعد "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالعراق والخليج العربي، كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط دول الخليج بأوروبا.

وأوضح أورال أوغلو في تصريحات للأناضول، أن تركيا باتت تُعد "واحة استقرار" في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية، وأن أنقرة أصبحت شريكا مطلوبا في إيجاد الحلول.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية ستتمثل في تنفيذ خط السكك الحديدية، على أن يتم لاحقا إنشاء الطريق السريع.

وأضاف أن مشروع طريق التنمية سيُربط لاحقاً بالممر الأوسط، بغية تعزيز مسارات النقل.

و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوما، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

ولفت أورال أوغلو إلى أن العراق يعمل على إنشاء موانئ جديدة من أجل المشروع، أبرزها ميناء الفاو في الخليج العربي، مبيناً أن الميناء سيتم إنجازه على 4 مراحل وسيصبح مركزا لوجستيا عالميا عند اكتماله.

وبيّن أن طريق التنمية سيسمح بنقل البضائع القادمة من الخليج إلى أوروبا عبر العراق إلى تركيا بواسطة السكك الحديدية والطرق البرية.

وأوضح أن المشروع يتضمن في تركيا 2088 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية، منها 615 كيلومترا جديدة، إضافة إلى 1912 كيلومترا من ممرات الطرق البرية، بينها 320 كيلومترا من الطرق السريعة الجديدة.

وأضاف أن المشروع، الذي اتفقت عليه تركيا والعراق وقطر والإمارات، سيعزز تجارة الترانزيت في المنطقة، ويرفع حجم الشحن في الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية، كما يساهم في تنشيط الاستثمارات في مناطق جنوب شرق الأناضول.

وتوقع أورال أوغلو أن يحقق المشروع عائدا اقتصاديا لتركيا بنحو 55 مليار دولار خلال 10 سنوات.