وزير تركي: تنويع المصادر والربط الشبكي أساس لحل أزمة الطاقة أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، أن التنويع والربط البيني للشبكات يمثلان عنصرين أساسيين لحل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.

إسطنبول / الأناضول

** وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار:

يجب أن نستغل كامل البنية التحتية الحالية لدينا لأغراض الربط البيني للطاقة

يجب أن ننقل غاز تركمانستان إلى الأسواق الأوروبية عبر بحر قزوين وأذربيجان وتركيا

مقترح خط أنابيب البصرة جيهان بإمكانه إذا نفذ نقل ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل نفط يوميا

نعمل حاليا مع الحكومة السعودية على إنشاء ربط ضخم بين المملكة وتركيا عبر الأردن وسوريا

جاء ذلك في كلمة ألقاها بيرقدار خلال جلسة وزارية بعنوان "أمن الطاقة في المشهد العالمي المتغير: الترابط والتعاون" ضمن أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، بنسختها الثانية التي تستضيفها وزارته.

وأشار إلى أن تأمين إمدادات الطاقة أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا، لافتاً إلى انقطاع سلاسل التوريد الناتج عن الأزمات التي بدأت مع جائحة كورونا واستمر بسبب الصراعات في مناطق مختلفة بالعالم.

وأوضح أن حالات عدم اليقين تحدث مشكلات خطيرة تتعلق بأمن الطاقة، قائلا: "نحن نكافح كل هذه التحديات في قلب تحول تكتوني كبير بالمشهد العالمي للطاقة".

** تحديات وحلول

وقدّم بيرقدار مقترحات لتخفيف أزمة الطاقة في المنطقة قائلا: "يجب أن نستغل كامل البنية التحتية الحالية لدينا لأغراض الربط البيني. لدينا خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان، وهو مشروع رائع، ويملك قدرة احتياطية تبلغ 400 ألف برميل يومياً. ويمكننا اليوم رفعها من 600 ألف إلى مليون برميل".

ودعا إلى الاستفادة من القدرات غير المستغلة في خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول "تاناب"، قائلا: "أولاً يجب الاستخدام الكامل للبنية التحتية الحالية، وثانياً توسيع هذه البنية أو إنشاء بنية تحتية جديدة للكهرباء والغاز والنفط".

وأكمل: "يجب أن ننقل الغاز الطبيعي القادم من تركمانستان عبر خط أنابيب عبر بحر قزوين إلى أذربيجان، ومن هناك إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا".

وتطرق بيرقدار في كلمته إلى مقترح أنقرة مد خط أنابيب النفط الخام العراق–تركيا والذي يربط البصرة بميناء جيهان على المتوسط وبإمكانه نقل ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا.

وتساءل: "إذا حدث اضطراب في تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فما البديل لصادرات العراق والدول الأخرى؟ لذلك اقترحنا هذه البدائل ومشاريع التنويع. ويمكننا بسهولة تمديد هذا الخط إلى البصرة وزيادة قدرته".

وشدد الوزير بيرقدار على ضرورة زيادة قدرات الربط الكهربائي والغاز بين بلغاريا واليونان وتركيا.

وزاد: "نعمل حاليا مع الحكومة السعودية على إنشاء ربط ضخم بين المملكة وتركيا عبر الأردن وسوريا. كما نجري محادثات مع أذربيجان وجورجيا وبلغاريا بشأن ثلاثة مشاريع ربط. وبالتالي فإن تركيا مستعدة وراغبة في اتخاذ خطوات ومبادرات لتنفيذ جميع هذه المشاريع".

وختم بالقول: "العنصر الأهم هنا هو القيادة القوية والإرادة السياسية والحزم. فمن دون ذلك لم نكن لنتمكن من تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي وغيره من المشاريع. ولذلك تنظر تركيا إلى الطاقة باعتبارها أداة للسلام والازدهار والاستقرار في المنطقة".