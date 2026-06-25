جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع العمل المناخي" المنعقد في لندن بين 22 – 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وزير تركي: "الكهربة" في صميم استراتيجيتنا للطاقة جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع العمل المناخي" المنعقد في لندن بين 22 – 28 يونيو/ حزيران الجاري.

لندن/ الأناضول

- تصريحات لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع العمل المناخي" المنعقد في لندن

- مصطلح "الكهربة" يشير إلى عملية تحويل الأنظمة والقطاعات لتعتمد على الطاقة الكهربائية بدلا من مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على الاحتراق أو الوقود الأحفوري

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده تضع التحول نحو الكهرباء "الكهربة" في صميم استراتيجيتها للطاقة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الخميس، على هامش مشاركته في فعاليات "أسبوع العمل المناخي" المنعقد في لندن بين 22 – 28 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشير مصطلح "الكهربة" إلى عملية تحويل الأنظمة والقطاعات لتعتمد على الطاقة الكهربائية بدلا من مصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على الاحتراق أو الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط.

وأوضح بيرقدار، أن تركيا بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، حددت هدفا للوصول إلى مستوى عالمي يبلغ 35 بالمئة من الكهربة بحلول عام 2035.

وأضاف: "هذا هدف طموح جدا، لكن إذا لم نحقق ذلك فسيكون من الصعب على العالم تحقيق أهدافه المناخية".

وأشار إلى أن تركيا تضع التحول إلى الكهرباء في صميم استراتيجيتها للطاقة.

وأكمل: "عندما نتحدث عن التحول إلى الكهرباء فنحن نتحدث عن كهربة كل مجالات الاقتصاد".

وتستضيف تركيا هذا العام مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في ولاية أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

