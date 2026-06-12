وزير تركي: استثمرنا 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال 23 عاما وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أفاد بأن استثمارات النقل ستساهم في الاقتصاد التركي بترليوني دولار خلال 10 سنوات..

إسطنبول / الأناضول

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن بلاده استثمرت 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال السنوات الـ 23 الماضية.

جاء ذلك في جلسة على هامش منتدى أعمال بين تركيا وشمال مقدونيا، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأشار الوزير أورال أوغلو إلى أن تركيا تُعد من أهم دول الممر الأوسط الممتد بين الشرق والغرب.



وأوضح أورال أوغلو أن التجارة الدولية اليوم تمتد من الشرق الأقصى إلى أقصى غرب أوروبا، وأن الحروب الدائرة في المنطقة تنذر بضرورة تطوير بدائل فعالة للنقل الدولي.

وذكر أن تركيا بموقعها الاستراتيجي بالغ الأهمية تربط آسيا بأوروبا ولذلك تعمل على زيادة نقاط العبور يوما بعد يوم.

وأضاف أن تركيا حصلت على تمويل بقيمة 6.75 مليارات دولار من 6 منظمات دولية بقيادة البنك الدولي وذلك لمشروع "خط سكة حديد شمالي إسطنبول" الذي سيمر عبر جسر يافوز سلطان سليم ويربط بين شطري المدينة.

ولفت أن تركيا استثمرت 355 مليار دولار في البنية التحتية للنقل خلال 23 عاما، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستساهم في الاقتصاد بترليوني دولار خلال 10 سنوات.



و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوما، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ 21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.