وزير النقل والبنية التحتية التركي أشار إلى أن 3 سفن تركية كانت موجودة داخل الخليج وأنها تواصل أنشطتها التجارية ولم تطلب المغادرة.

وزير النقل التركي: جميع سفننا الـ15 غادرت مضيق هرمز بأمان وزير النقل والبنية التحتية التركي أشار إلى أن 3 سفن تركية كانت موجودة داخل الخليج وأنها تواصل أنشطتها التجارية ولم تطلب المغادرة.

أنقرة/الأناضول



أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الجمعة، مغادرة السفن التركية الـ15 التي تقدمت بطلبات مغادرة مضيق هرمز والخليج العربي بأمان.

وأشار الوزير أورال أوغلو في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية إلى أنهم كانوا يراقبون لحظة بلحظة منذ البداية التطورات في مضيق هرمز والخليج العربي.

وقال الوزير التركي: "حتى تاريخ 26 يونيو (حزيران) 2026، غادرت جميع سفننا التي كانت تنتظر في المنطقة بأمان".

وأضاف أن ما مجموعه 15 سفينة غادرت المنطقة بشكل آمن، مشيرا إلى أن 3 سفن مملوكة لتركيا كانت موجودة داخل الخليج تواصل أنشطتها التجارية، ولم تطلب المغادرة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الطواقم التركية الموجودة على السفن التي كانت تنتظر يبلغ 99 شخصا.

وأكد عدم وجود أي طلب في الوقت الراهن لأي سفينة تركية من أجل مغادرة الخليج العربي.

وفي 18 يونيو الجاري، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، قبل أن تبدأ في 21 من الشهر ذاته مفاوضات لتنفيذ بنودها وإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما.

والخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول الخليج إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، مؤكدين رفضهم فرض أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.