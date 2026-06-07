وزير العدل التركي يشيد بمشروع للأناضول يوثق جرائم إسرائيل في غزة

أنقرة/ الأناضول



أشاد وزير العدل التركي أقين غورلاك، بمشروع "ثلاثية غزة" (Gazatrilogy) الذي أعدته وكالة الأناضول، وهو عبارة عن موقع إلكتروني لسلسلة تضم 3 كتب بعنوان "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، توثق جرائم الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال غورلاك، في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، الأحد، إن مشروع "ثلاثية غزة" تعد "توثيقا مؤلما في سجل التاريخ"، لضمان عدم نسيان الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وأضاف أن المشروع يعد كذلك "ملفا قويا يتضمن أدلة" لتحقيق العدالة للفلسطينيين، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب الوزير التركي عن شكره وتهنئته لأسرة وكالة الأناضول، وعلى رأسهم مديرها العام سردار قرة غوز، على إتاحة هذا "الأرشيف القانوني التاريخي" على منصة رقمية ليكون متاحا للعالم أجمع.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والحقيقة من أجل محاسبة الظلم الواقع في غزة أمام القانون الدولي، مردفا: "المجرمون سينالون جزاءهم عاجلا أم آجلا أمام العدالة".

وأعد قسم المنشورات بوكالة الأناضول سلسلة الكتب التي توثق الجرائم الإسرائيلية في غزة استنادا إلى الأدلة والشهادات والقرارات القانونية الدولية ضمن إطار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأصبح بالإمكان الوصول إلى هذه الثلاثية رقميا عبر الموقع الإلكتروني: https://gazatrilogy.com/tr

