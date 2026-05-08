ألب أرسلان بيرقدار قال إن البلدين يمكنهما العمل معا على مشروع لنقل الغاز الجزائري إلى جنوب شرقي أوروبا عبر تركيا

وزير الطاقة التركي: نبحث تجديد اتفاق الغاز المسال مع الجزائر ألب أرسلان بيرقدار قال إن البلدين يمكنهما العمل معا على مشروع لنقل الغاز الجزائري إلى جنوب شرقي أوروبا عبر تركيا

أنقرة / الأناضول

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا والجزائر بحثتا تجديد اتفاق الغاز المسال بين البلدين خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، الجمعة، أشار فيها إلى أن مباحثات الجانبين تناولت التعاون في مجالات الطاقة، وعلى رأسها تجارة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من توقيع اتفاق جديد خلال هذا العام، اتفاقنا الحالي ينتهي في سبتمبر/أيلول 2027، ولذلك نهدف إلى تجديده".

وأوضح أن الاتفاق الحالي بقيمة 4.4 مليارات متر مكعب سنويا، ويمكن رفعه إلى 6 أو 6.5 مليارات متر مكعب كما كان في السابق، مع إمكانية تمديد مدة الاتفاق إلى ما بين 5 و10 سنوات.

وبيَّن أن البلدين يمكنهما العمل معا على مشروع لنقل الغاز الجزائري إلى جنوب شرقي أوروبا عبر تركيا، وأن الخطوة الأولى تتمثل في وصول الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، ثم إعادة تحويل جزء منه إلى غاز داخل المنشآت التركية تمهيدا لنقله إلى أوروبا، لاسيما عبر بلغاريا.

وأكد أن من بين الملفات المهمة المطروحة التعاون بين "شركة البترول التركية" وشركة "سوناطراك" الجزائرية في أعمال التنقيب البحري عن النفط والغاز باستخدام سفن المسح الزلزالي والحفر التركية.

وفي تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، أشار بيرقدار إلى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والجزائر، الخميس، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن الشراكة العريقة بين تركيا والجزائر ستواصل تعمقها على أساس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة.