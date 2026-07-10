وزير الصحة التركي: أرسلنا شاحنة مساعدات طبية إلى متضرري زلزال فنزويلا الشاحنة تزن نحو 16 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية...

أنقرة / الأناضول



أعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، إرسال شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في فنزويلا.

وقال الوزير مميش أوغلو، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، إن "الصحة قيمة إنسانية عالمية تتجاوز الحدود".

وأوضح أن الوزارة أرسلت شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى فنزويلا، عقب إرسالها مؤخرا فرقا من الإنقاذ الطبي الوطنية التركية إلى فنزويلا.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة التركية في بيان أن الشاحنة تضم 31 صنفا من الأدوية و36 صنفا من المستلزمات الطبية، وتزن نحو 16 طنا، تضم مضادات حيوية ومسكنات وأدوية للتخدير وقفازات معقبة وملابس جراحية ومستلزمات أخرى.

وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، ما خلف 3 آلاف و899 قتيلا، و16 ألفا و740 شخصا من المصابين في آخر حصيلة رسمية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.