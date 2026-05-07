وزير الدفاع التركي يلتقي وزير مجلس اللوردات البريطاني

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، وزيرَ مجلس اللوردات البريطاني فيرنون كوكر، الذي يزور إسطنبول للمشاركة في معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء.

وذكرت وزارة الدفاع التركية بتدوينة على منصة "إن سوسيال"، الخميس، أن غولر يواصل لقاءاته مع الوزراء الضيوف على هامش المعرض.

وأضافت الوزارة أن الوزير غولر عقد لقاء مع اللورد فيرنون كوكر ضمن فعاليات المعرض.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​