وزير الدفاع التركي يلتقي وزراء ومسؤولين أجانب بمعرض "ساها 2026"

أنقرة / الأناضول

أجرى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، مباحثات مع وزراء ومسؤولين ببعض الدول على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن غولر عقد لقاءات مع مسؤولين في اليوم الثاني لمعرض "ساها 2026" المقام في مدينة إسطنبول، والذي تشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وبحسب تدوينة للوزارة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أجرى غولر مباحثات مع وزيرة الدفاع الكينية روزليندا سويبان تويا، ووزير الدفاع الكويتي عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، ووزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في موريتانيا حننه ولد سيدي.

كما التقى غولر نائب وزير الدفاع الأذربيجاني عاقل قربانوف، ونائب وزير الدفاع الفيتنامي نغوين ثانغ.

ونشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد وصورا للقاءات التي أجراها غولر على هامش المعرض، دون ذكر تفاصيل حول فحوى المباحثات.

والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​