وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره الصومالي بإسطنبول

أنقرة/ الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، في مدينة إسطنبول.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، أن اللقاء بين الوزيرين جاء على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وأرفقت الوزارة تدوينتها بمشاهد من اللقاء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.