وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري على هامش "ساها 2026"

أنقرة/الأناضول

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة على هامش معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في إسطنبول.

جاء ذلك بحسب منشور لوزارة الدفاع التركية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

كما تضمن المنشور صورا ومقاطع مصورة من اللقاء.

والخميس، عقد رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، لقاء مع وزير الدفاع السوري أبو قصرة.



والثلاثاء، انطلقت فعاليات معرض "ساها 2026"، في مدينة إسطنبول بمشاركة محلية ودولية واسعة، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض، الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويقترب "ساها 2026" الذي ينظم مرة كل عامين من تحقيق هدفه في تجاوز 8 مليارات دولار من عقود تصدير الأسلحة، وهو هدف رُصد بعد تسجيل عقود تصدير بقيمة 6.2 مليارات دولار في نسخة "ساها 2024".