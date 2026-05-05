وزير الدفاع التركي يعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين في إسطنبول الوزير يشار غولر التقى بوزراء من كندا والصومال وقبرص التركية، على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء..

أنقرة / الأناضول

عقد وزير الدفاع التركي يشار غولر، اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من عدد من دول العالم في إسطنبول.

جاء ذلك على هامش معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي يُنظم في مركز إسطنبول للمعارض بين 5 و9 مايو/ أيار الجاري.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تدوينة، عبر منصة "إن سوسيال" التركية الثلاثاء، أن غولر التقى بشكل منفصل مع وزير الدولة للمشتريات الدفاعية الكندي ستيفن فور، ووزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور.

كما التقى وزير الدفاع التركي مع وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو.

وتضمن المنشور صورا ومشاهد من الاجتماعات الثنائية.



وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​